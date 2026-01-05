Facebook Instagram
Amanhã é Dia de Reis: celebre com esta receita de bolo rei

"É um bolo fofo e delicioso"

Fábio Belo
Há 2h e 13min
O bolo rei parece ser uma receita muito complexa, mas na verdade não é. Partilho a receita de bolo rei que costumo fazer cá em casa. É um bolo fofo e delicioso.

Ingredientes

  • 75gr açúcar em pó;
  • 400gr farinha para pão brioche (ou farinha de trigo sem fermento);
  • 9gr fermento padeiro;
  • 75gr manteiga;
  • 2 ovos;
  • 1 cálice vinho do Porto;
  • Sumo 1 laranja;
  • Raspa 1 laranja;
  • Raspa 1 limão;
  • 125gr mistura de frutos secos;
  • 125gr mistura de frutas cristalizadas;
  • Sal.

Preparação

1. Comece por picar os frutos secos e as frutas cristalizadas, tendo o cuidado de reservar alguns para decorar o bolo.

2. Num recipiente junte a farinha, o açúcar, o sal, o fermento, as raspa da laranja e do limão, e envolva tudo. Adicione a manteiga derretida, o vinho do Porto, os ovos e o sumo da laranja. Envolva tudo, e amasse a massa até estar bem ligada.

3. Junte os frutos secos e as frutas cristalizadas, e volte a amassar. Deixe levedar até a massa dobrar de volume.

4. Molde o bolo rei, e coloque-o num tabuleiro forrado de papel vegetal. Pincele com gema de ovo, decore com frutos secos e frutas cristalizadas, e polvilhe com açúcar em pó.

5. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 35 minutos, ou até o bolo estar cozido.

