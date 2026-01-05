Amanhã é Dia de Reis: celebre com esta receita de bolo rei

O bolo rei parece ser uma receita muito complexa, mas na verdade não é. Partilho a receita de bolo rei que costumo fazer cá em casa. É um bolo fofo e delicioso.
Ingredientes
- 75gr açúcar em pó;
- 400gr farinha para pão brioche (ou farinha de trigo sem fermento);
- 9gr fermento padeiro;
- 75gr manteiga;
- 2 ovos;
- 1 cálice vinho do Porto;
- Sumo 1 laranja;
- Raspa 1 laranja;
- Raspa 1 limão;
- 125gr mistura de frutos secos;
- 125gr mistura de frutas cristalizadas;
- Sal.
Preparação
1. Comece por picar os frutos secos e as frutas cristalizadas, tendo o cuidado de reservar alguns para decorar o bolo.
2. Num recipiente junte a farinha, o açúcar, o sal, o fermento, as raspa da laranja e do limão, e envolva tudo. Adicione a manteiga derretida, o vinho do Porto, os ovos e o sumo da laranja. Envolva tudo, e amasse a massa até estar bem ligada.
3. Junte os frutos secos e as frutas cristalizadas, e volte a amassar. Deixe levedar até a massa dobrar de volume.
4. Molde o bolo rei, e coloque-o num tabuleiro forrado de papel vegetal. Pincele com gema de ovo, decore com frutos secos e frutas cristalizadas, e polvilhe com açúcar em pó.
5. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 35 minutos, ou até o bolo estar cozido.