Esta é a receita de Bolo Rei digno de pastelaria. Surpreenda os convidados na noite de consoada

Concorrente da Primark consegue fazer frente até à Zara Home com estas decorações de Natal

Nenhum Natal português está completo sem o clássico Bolo Rei, o doce que marca presença em praticamente todas as mesas na consoada.

Paulo Rocha, conhecido no TikTok como Poveiro, partilhou uma receita incrível de Bolo Rei tradicional que conquistou milhares de seguidores. Siga estes passos:

Ingredientes

600 g de farinha T55 sem fermento

110 g de açúcar

35 g de fermento de padeiro fresco

1 colher (de chá) de sal

Raspa de 1 limão

Raspa de 1 laranja

1 ovo inteiro (M)

1 gema

100 g de manteiga (de Bolo-Rei, se possível)

50 ml de vinho do Porto

150 ml de leite morno

250 g de frutas cristalizadas

200 g de frutos secos

50 g de sultanas

1 ovo batido (para pincelar)

Frutas cristalizadas para decorar

Açúcar em pó q.b.

Geleia de brilho q.b.

Modo de preparação