Esta é a receita de Bolo Rei digno de pastelaria. Surpreenda os convidados na noite de consoada

Nenhum Natal português está completo sem o clássico Bolo Rei, o doce que marca presença em praticamente todas as mesas na consoada.
Paulo Rocha, conhecido no TikTok como Poveiro, partilhou uma receita incrível de Bolo Rei tradicional que conquistou milhares de seguidores. Siga estes passos:
Ingredientes
- 600 g de farinha T55 sem fermento
- 110 g de açúcar
- 35 g de fermento de padeiro fresco
- 1 colher (de chá) de sal
- Raspa de 1 limão
- Raspa de 1 laranja
- 1 ovo inteiro (M)
- 1 gema
- 100 g de manteiga (de Bolo-Rei, se possível)
- 50 ml de vinho do Porto
- 150 ml de leite morno
- 250 g de frutas cristalizadas
- 200 g de frutos secos
- 50 g de sultanas
- 1 ovo batido (para pincelar)
- Frutas cristalizadas para decorar
- Açúcar em pó q.b.
- Geleia de brilho q.b.
Modo de preparação
-
Mistura inicial: Num recipiente de batedeira, junte a farinha, o açúcar, o fermento fresco, o sal (afastado do fermento), as raspas de limão e laranja, o ovo inteiro, a gema, a manteiga, o vinho do Porto e o leite morno. Misture e amasse durante cerca de 15 minutos.
-
Primeira levedação: Forme uma bola com a massa, coloque-a num recipiente, cubra e deixe levedar durante 1 hora no forno desligado.
-
Incorporação dos frutos: Volte a colocar a massa na batedeira, adicione as frutas cristalizadas e os frutos secos, e amasse mais 5 minutos.
-
Formar o Bolo-Rei: Passe a massa para uma bancada polvilhada com farinha, molde uma argola e coloque-a num tabuleiro forrado com papel vegetal.
-
Segunda levedação: Leve novamente ao forno desligado e deixe levedar por mais 2 horas.
-
Decoração e cozedura: Pincele com o ovo batido, decore com frutas cristalizadas e frutos secos, e leve ao forno a 180 °C durante 45 minutos.
-
Toque final: Assim que sair do forno, ainda quente, pincele com geleia de brilho e polvilhe com açúcar em pó.