Bolo de Leite Condensado, Chocolate e Frutos Vermelhos 

Estão a olhar para a fotografia deste bolo, a salivar, e pensam que é muito complicado de confecionar! Mas na realidade é muito simples e fácil! Além de ser delicioso! Leva leite condensado (na massa e na cobertura), apresenta um creme aveludado de chocolate e ainda frutos vermelhos frescos! O que pedir mais? Só se quiserem acompanhar com uma bola de gelado. Espero que gostem desta sugestão. Boa semana, gulosos!

Bolo:

4 ovos

275 g de farinha de trigo

150 g de leite condensado

125 g de açúcar

100 g de manteiga amolecida

1 colher de sobremesa de fermento em pó

Creme de chocolate:

100 g de chocolate negro

75 ml de natas

50 g de leite condensado

Decoração:

Frutos vermelhos frescos q.b.

Bolo: untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175 ° C. Bater o açúcar com os ovos e a manteiga. Juntar o leite condensado e bater novamente. Misturar a farinha e o fermento. Verter na forma e levar ao forno durante 25 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Creme: levar todos os ingredientes num tacho ao lume, mexer até engrossar um pouco.

Aplicar o creme de chocolate sobre o bolo, decorar com frutos vermelhos frescos.