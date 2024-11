Esta é a receita de bolo de maçã e avelã que tem de experimentar no outono

Bolo:

4 ovos

1 maçã picada

200 g de açúcar

150 g de manteiga

150 g de farinha de trigo

100 g de avelã picada

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de café de canela em pó

Creme:

100 ml de natas

100 g de queijo creme

75 g de açúcar em pó

2 colheres de sopa de doce de leite

Bolo: untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175º C.

Bater a manteiga com o açúcar, juntar os ovos um a um, sempre a bater. Misturar a maçã, a avelã e a canela. Envolver a farinha e o fermento. Verter na forma e levar ao forno durante 40 minutos. Deixar arrefecer e desenformar.

Creme: bater o queijo creme com as natas até ficar em chantilly, misturar o açúcar em pó e o doce de leite e bater novamente. Espalhar sobre o bolo.

