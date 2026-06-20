Quer um doce sem culpas? Experimente este bolo mármore proteico

Ingredientes:
(Creme de baunilha)
- 200 g de pudim proteico de baunilha
- 1 ovo
- 75 g de farinha
- 1 c. de café de fermento
- 1 c. de sopa de mel (opcional)
(Creme de chocolate)
- 200 g de pudim proteico de chocolate
- 1 ovo
- 75 g de farinha
- 1 c. de café de fermento
- 1 c. de sopa de mel (opcional)
Preparação
1. Numa taça, junta o pudim de baunilha, o ovo, a farinha, o fermento e o mel. Mistura até obteres uma massa homogénea.
2. Noutra taça, junta o pudim de chocolate, o ovo, a farinha, o fermento e o mel. Mistura até obteres uma massa homogénea.
3. Numa forma de bolo inglês, coloca as massas alternadamente para criar o efeito mármore.
4. Leva ao forno a 180 °C durante cerca de 40 minutos.
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