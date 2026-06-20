Receitas
Bolo Mármore
Bolo Mármore

Quer um doce sem culpas? Experimente este bolo mármore proteico

Fábio Belo
Hoje às 11:00
Mais 5 sugestões
Húmido e sem glúten: este bolo de coco parece saído de uma pastelaria
Dias de calor pedem refeições leves: experimente este arroz frito de camarão
Aprenda a fazer pão com chouriço igual ao das festas dos Santos Populares
Nutricionista partilha receita fresca e leve para os dias quentes de verão
Nunca fez amêijoas assim: o ingrediente "secreto" que dá mais sabor ao prato

À procura de uma receita simples, deliciosa e rica em proteína? Este bolo mármore proteico vai surpreender-te

Ingredientes:

(Creme de baunilha)

  • 200 g de pudim proteico de baunilha
  • 1 ovo
  • 75 g de farinha
  • 1 c. de café de fermento
  • 1 c. de sopa de mel (opcional)

(Creme de chocolate)

  • 200 g de pudim proteico de chocolate
  • 1 ovo
  • 75 g de farinha
  • 1 c. de café de fermento
  • 1 c. de sopa de mel (opcional)


Preparação
1. Numa taça, junta o pudim de baunilha, o ovo, a farinha, o fermento e o mel. Mistura até obteres uma massa homogénea.
2. Noutra taça, junta o pudim de chocolate, o ovo, a farinha, o fermento e o mel. Mistura até obteres uma massa homogénea.
3. Numa forma de bolo inglês, coloca as massas alternadamente para criar o efeito mármore.
4. Leva ao forno a 180 °C durante cerca de 40 minutos.

 

Redes sociais:

Site: www.fabiobelo.pt

Instagram: @fabiobelo.pt

TikTok: @fabiobelo.pt

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Húmido e sem glúten: este bolo de coco parece saído de uma pastelaria
Dias de calor pedem refeições leves: experimente este arroz frito de camarão
Aprenda a fazer pão com chouriço igual ao das festas dos Santos Populares
Nutricionista partilha receita fresca e leve para os dias quentes de verão
Nunca fez amêijoas assim: o ingrediente "secreto" que dá mais sabor ao prato