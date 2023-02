Receita de bolo de chocolate sem óleo (e que não estraga a dieta!)

Ingredientes

4 ovos;

200gr chocolate 70% derretido;

125ml bebida vegetal;

3 c. sopa mel;

150gr avelãs torradas picadas;

125gr farinha de espelta integral;

1 c. chá fermento.

Preparação

1. Separe as gemas das claras, e bata as claras em castelo.

2. Numa taça junte as gemas, o chocolate derretido, a bebida vegetal, o mel, as avelãs, a farinha e o fermento. Envolva até obter uma massa homogénea. Adicione as claras, e volte a envolver.

3. Verta o preparado para uma forma forrada de papel vegetal. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 40 minutos.