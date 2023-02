Ingredientes

2 chávenas leite;

2 chávenas azeite;

2 chávenas óleo;

1kg farinha de trigo;

1 pitada de sal;

Mistura de açúcar e canela.

Preparação

1. Junte o leite, o azeite, o óleo e o sal, e mexa até o sal se desfazer. Adicione a farinha, e amasse.

2. Disponha a massa num tabuleiro com a ajuda de um garfo. Com uma faca faça quadrados na massa. Polvilhe com açúcar e canela, e leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante cerca de 50 minutos.