Sobras de bolo? Nutricionista partilha dica incrível para as reaproveitar

Sobras de bolos de festas de aniversário ou de épocas festivas são uma realidade em muitas casas, acabando muitas vezes por estragar-se se forem deixadas na bancada da cozinha. Para evitar o desperdício e transformar estas sobras em pequenas guloseimas, a nutricionista Bárbara Oliveira partilhou um truque simples e prático.
Segundo a especialista, o primeiro passo é retirar a massa de açúcar que envolve o bolo. Depois, com a ajuda de uma varinha mágica, basta triturar o bolo e formar pequenas bolinhas. Estas podem ser guardadas numa caixa e colocadas no congelador.
Quando surgir vontade de comer algo doce, basta servir uma ou duas bolinhas acompanhadas de um café. A nutricionista destaca que esta é uma forma prática de aproveitar os bolos que sobraram, evitando desperdício e criando um snack rápido e saboroso.