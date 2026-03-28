Faça Broas da Páscoa com esta receita super fácil de fazer

Abóbora no Folar? Sim e fica delicioso. Experimente esta receita para a Páscoa

Ingredientes

250 g de farinha

1 c. de chá de fermento

1 c. de chá de erva-doce

1 c. de chá de canela em pó

125 g de açúcar

40 g de manteiga amolecida

1 ovo (+ 1 ovo para pincelar)

1 c. de sopa de aguardente

90 ml de leite

Preparação

1. Na taça da batedeira, junta todos os ingredientes e bate até obteres uma massa homogénea.

2. Molda pequenas bolas de massa e coloca-as num tabuleiro forrado com papel vegetal. Pincela com ovo batido.

3. Leva ao forno pré-aquecido a 180 °C durante cerca de 50 minutos.