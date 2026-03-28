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Broas Páscoa
Broas Páscoa

Faça Broas da Páscoa com esta receita super fácil de fazer

Fábio Belo
Hoje às 12:00
Abóbora no Folar? Sim e fica delicioso. Experimente esta receita para a Páscoa

Partilho convosco a minha receita de broas da Páscoa. Deliciosas e super fáceis de preparar

Ingredientes

  • 250 g de farinha
  • 1 c. de chá de fermento
  • 1 c. de chá de erva-doce
  • 1 c. de chá de canela em pó
  • 125 g de açúcar
  • 40 g de manteiga amolecida
  • 1 ovo (+ 1 ovo para pincelar)
  • 1 c. de sopa de aguardente
  • 90 ml de leite

Preparação

1. Na taça da batedeira, junta todos os ingredientes e bate até obteres uma massa homogénea.

2. Molda pequenas bolas de massa e coloca-as num tabuleiro forrado com papel vegetal. Pincela com ovo batido.

3. Leva ao forno pré-aquecido a 180 °C durante cerca de 50 minutos.
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