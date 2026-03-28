Faça Broas da Páscoa com esta receita super fácil de fazer

Ingredientes
- 250 g de farinha
- 1 c. de chá de fermento
- 1 c. de chá de erva-doce
- 1 c. de chá de canela em pó
- 125 g de açúcar
- 40 g de manteiga amolecida
- 1 ovo (+ 1 ovo para pincelar)
- 1 c. de sopa de aguardente
- 90 ml de leite
Preparação
1. Na taça da batedeira, junta todos os ingredientes e bate até obteres uma massa homogénea.
2. Molda pequenas bolas de massa e coloca-as num tabuleiro forrado com papel vegetal. Pincela com ovo batido.
3. Leva ao forno pré-aquecido a 180 °C durante cerca de 50 minutos.