Este rolo de batata com carne picada vai inovar nos jantares desta semana

Esta receita foi partilhada pela criadora de conteúdos digitais turca Ayşe Bektaş, cuja conta de receitas vale a pena seguir. Isto é tudo o que tem de saber para fazer este rolo de batata com carne picada. No final do texto, não perca o vídeo para ver todos os passos e o resultado final.

Ingredientes para a mistura de batata:

- 3-4 batatas raladas

- 2 ovos

- 1 chávena de queijo ralado (tipo flamengo)

- Sal e pimenta preta

- Um punhado de salsa picada

Misture todos os ingredientes e espalhe a mistura num tabuleiro forrado com papel vegetal.

Leve ao forno pré-aquecido a 180°C durante 20 minutos.

Ingredientes para o recheio de carne picada:

- 250-300 g de carne picada

- 1 cebola grande

- 1 dente de alho

- 1 colher de sopa de pasta de pimento

- Meia chávena de molho de tomate (ou 2 tomates se não tiver polpa)

- Sal, pimenta preta e pimenta vermelha

- Meia chávena de água

Aqueça o azeite numa frigideira e refogue a cebola, a carne picada e o alho. Adicione o tomate, as especiarias e a água, deixando cozinhar.

Depois de a mistura de batata estar pronta, espalhe o recheio de carne por cima, enrole com a ajuda do papel vegetal e corte em fatias.

Se as batatas estiverem frias, pode colocá-las novamente no forno para aquecer.

Sirva as fatias num prato e, se desejar, regue com iogurte simples ou molho de alho, finalizando com um toque de pimenta. Decore com salsa e sirva.

Veja no vídeo passo a passo: