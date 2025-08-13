Não deite fora as cascas das batatas: tansforme-as num snack crocante na air fryer

Fez carne estufada e ficou rija? Este é o segredo para a deixar super tenra e saborosa

As cascas de batata, muitas vezes descartadas, podem ser aproveitadas para criar um snack saboroso, económico e surpreendentemente crocante. Para além de reduzir o desperdício alimentar, esta receita simples é perfeita para acompanhar refeições ou servir como petisco rápido.

Para preparar, lave bem 12 batatas e retire-lhes a casca. Coloque as cascas numa taça com água e deixe de molho durante 10 minutos. Em seguida, seque-as cuidadosamente com um pano limpo e seco. Transfira para uma taça, adicione quatro colheres de sopa de azeite e envolva bem.

Coloque as cascas na air fryer, selecione o programa de batatas fritas a 200 °C durante 8 minutos. A meio do tempo, mexa delicadamente e continue a cozedura. Assim que estiverem douradas e estaladiças, retire e polvilhe com sal grosso. Sirva de imediato e desfrute de um petisco leve e irresistível.