Os cozinheiros já não deitam as cascas de cebola e alhos para o lixo. É isto que fazem

Cada vez mais cozinheiros estão a adotar uma abordagem sustentável e criativa na cozinha: transformar as cascas de cebola e alho num tempero caseiro cheio de sabor. Algo que todos deitamos para o lixo assim que os descacamos, ganha agora nova vida em forma de condimento.

O cozinheiro Pablo Suárez, conhecido no Instagram como @poesiadefogon, explicou num vídeo partilhado como faz este condimento saboroso. Basta guardar as peles num frasco até se acumular uma boa quantidade. Depois, devem ser lavadas cuidadosamente, secas com papel absorvente e levadas ao forno a 160 °C durante cerca de 15 minutos, até ficarem crocantes.

De seguida, trituram-se até se obter um pó fino, que pode ser armazenado num frasco e usado como especiaria caseira para dar o sabor característico do alho e da cebola a vários pratos. Algumas pessoas optam por misturar este pó com sal, criando assim um tempero aromatizado que se conserva melhor e enriquece as receitas.

Onde usar este condimento?

Batatas fritas ou assadas

Cremes de legumes

Guisados

Pratos de frango ou carne de vaca

Veja o vídeo: