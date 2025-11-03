Castanhas com chouriça: uma receita portuguesa de conforto que tem mesmo de experimentar nesta época

Há combinações que sabem mesmo a outono, e esta é uma delas. Castanhas, chouriça e cogumelos juntam-se numa receita simples, reconfortante e cheia de sabor, perfeita para os dias frios.
A sugestão é do canal de YouTube Receitas do Paraíso, que soma mais de 290 mil subscritores e é conhecido por partilhar pratos tradicionais portugueses com um toque caseiro.
Ingredientes
- 300 g de castanhas sem pele (podem ser congeladas)
- 300 g de cogumelos inteiros
- 150 g de chouriça
- 200 g de cenoura
- 1 cebola
- 200 ml de água
- 100 ml de vinho branco
- 2 dentes de alho
- 1 folha de louro
- Meia malagueta fresca
- Sal e salsa (a gosto)
- Azeite (q.b.)
- 3 colheres (de sopa) de polpa de tomate
Preparação
- Prepare as castanhas: se usar castanhas frescas, lave-as, faça um corte na casca e ferva-as durante 5 minutos. Retire-as da água e descasque.
- Refogue: num tacho, coloque azeite, a cebola picada, os dentes de alho e a folha de louro. Leve ao lume até a cebola ficar dourada.
- Adicione a chouriça e envolva bem no refogado.
- Junte a cenoura cortada em rodelas, um pouco de sal e a malagueta picada.
- Acrescente a polpa de tomate e o vinho branco, deixando apurar cerca de 5 minutos.
- Adicione os cogumelos e as castanhas, envolva tudo e junte a água.
- Tape o tacho e deixe cozinhar em lume brando durante 20 minutos, mexendo ocasionalmente.
- No final, verifique o sal e polvilhe com salsa picada antes de servir.