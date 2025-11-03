Facebook Instagram
Castanhas com chouriça: uma receita portuguesa de conforto que tem mesmo de experimentar nesta época

Uma receita simples, tradicional e cheia de sabor: as castanhas com chouriça são o prato ideal para os dias mais frios
IOL
Há 1h e 2min
Há combinações que sabem mesmo a outono, e esta é uma delas. Castanhas, chouriça e cogumelos juntam-se numa receita simples, reconfortante e cheia de sabor, perfeita para os dias frios.

A sugestão é do canal de YouTube Receitas do Paraíso, que soma mais de 290 mil subscritores e é conhecido por partilhar pratos tradicionais portugueses com um toque caseiro.

 Ingredientes

  • 300 g de castanhas sem pele (podem ser congeladas)
  • 300 g de cogumelos inteiros
  • 150 g de chouriça
  • 200 g de cenoura
  • 1 cebola
  • 200 ml de água
  • 100 ml de vinho branco
  • 2 dentes de alho
  • 1 folha de louro
  • Meia malagueta fresca
  • Sal e salsa (a gosto)
  • Azeite (q.b.)
  • 3 colheres (de sopa) de polpa de tomate

 Preparação

  • Prepare as castanhas: se usar castanhas frescas, lave-as, faça um corte na casca e ferva-as durante 5 minutos. Retire-as da água e descasque.
  • Refogue: num tacho, coloque azeite, a cebola picada, os dentes de alho e a folha de louro. Leve ao lume até a cebola ficar dourada.
  • Adicione a chouriça e envolva bem no refogado.
  • Junte a cenoura cortada em rodelas, um pouco de sal e a malagueta picada.
  • Acrescente a polpa de tomate e o vinho branco, deixando apurar cerca de 5 minutos.
  • Adicione os cogumelos e as castanhas, envolva tudo e junte a água.
  • Tape o tacho e deixe cozinhar em lume brando durante 20 minutos, mexendo ocasionalmente.
  • No final, verifique o sal e polvilhe com salsa picada antes de servir.

