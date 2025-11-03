Castanhas com chouriça: uma receita portuguesa de conforto que tem mesmo de experimentar nesta época

30 receitas fáceis e baratas para os jantares de segunda à sexta

Há combinações que sabem mesmo a outono, e esta é uma delas. Castanhas, chouriça e cogumelos juntam-se numa receita simples, reconfortante e cheia de sabor, perfeita para os dias frios.

A sugestão é do canal de YouTube Receitas do Paraíso, que soma mais de 290 mil subscritores e é conhecido por partilhar pratos tradicionais portugueses com um toque caseiro.

Ingredientes

300 g de castanhas sem pele (podem ser congeladas)

300 g de cogumelos inteiros

150 g de chouriça

200 g de cenoura

1 cebola

200 ml de água

100 ml de vinho branco

2 dentes de alho

1 folha de louro

Meia malagueta fresca

Sal e salsa (a gosto)

Azeite (q.b.)

3 colheres (de sopa) de polpa de tomate

Preparação