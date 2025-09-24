Estre truque garante castanhas assadas iguais às da rua em apenas 25 minutos

Com a chegada do outono, regressa também o ritual das castanhas quentinhas. Nos dias frios, não há muito que consiga competir com o sabor reconfortante de um cartucho acabado de sair da brasa.
Mas engane-se quem pensa que só na rua se conseguem castanhas perfeitas: há um truque simples para as fazer em casa, em apenas 25 minutos, com a mesma textura e sabor e fáceis de descascar.
A receita é partilhada pelo chef Tiago Silva, da página de Instagram @qchef_ochefemtuacasa, que garante que se seguir à risca não há como falhar. Veja aqui:
Castanhas assadas na air fryer
Ingredientes:
- 1kg de castanhas
- 2 punhados de sal
- Água a ferver
Preparação:
- Comece por fazer um corte na horizontal na parte de baixo das castanhas;
- Colocar as castanhas com água a ferver durante 20 minutos;
- Retire a água e, sem secar as castanhas, coloque-as na travessa da air fryer;
- Acrescente o sal e leve à air fryer por 25 minutos a 185 ºC. Se preferir, pode colocá-las no forno por 35 minutos a 185 ºC.