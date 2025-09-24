Facebook Instagram
Estre truque garante castanhas assadas iguais às da rua em apenas 25 minutos

IOL
Hoje às 14:14
Castanhas assadas Foto: azerbaijan_stockers, Freepik
Com a chegada do outono, regressa também o ritual das castanhas quentinhas. Nos dias frios, não há muito que consiga competir com o sabor reconfortante de um cartucho acabado de sair da brasa.

Mas engane-se quem pensa que só na rua se conseguem castanhas perfeitas: há um truque simples para as fazer em casa, em apenas 25 minutos, com a mesma textura e sabor e fáceis de descascar.

A receita é partilhada pelo chef Tiago Silva, da página de Instagram @qchef_ochefemtuacasa, que garante que se seguir à risca não há como falhar. Veja aqui:

Castanhas assadas na air fryer

Ingredientes:

  • 1kg de castanhas
  • 2 punhados de sal
  • Água a ferver

Preparação:

  1. Comece por fazer um corte na horizontal na parte de baixo das castanhas;
  2. Colocar as castanhas com água a ferver durante 20 minutos;
  3. Retire a água e, sem secar as castanhas, coloque-as na travessa da air fryer;
  4. Acrescente o sal e leve à air fryer por 25 minutos a 185 ºC. Se preferir, pode colocá-las no forno por 35 minutos a 185 ºC.
