Cheesecake de doce de leite sem forno? Fica incrível! Espreite esta receita partilhada por uma nutricionista

IOL
Há 2h e 49min
Esta receita de arroz gratinado do Lidl já está na nossa lista de jantares semanais. Das mais simples que existem

Se é fã de sobremesas simples, cremosas e com aquele toque doce no ponto certo, esta receita é para si. A nutricionista @alexandramsvieira partilhou no TikTok o seu cheesecake de doce de leite, e os seguidores ficaram rapidamente rendidos. Para além de ser uma delícia, não precisa de ir ao forno. Siga os passos:

Ingredientes

Base:

  • 300g de bolacha Maria
  • 160g de manteiga derretida

Recheio:

  • 600g de queijo creme
  • 200g de iogurte grego ligeiro (Equilíbrio)
  • 250g de doce de leite

Cobertura:

  • Doce de leite a gosto

Preparação

  1. Comece pela base: triture as bolachas Maria até ficarem em pó, junte a manteiga derretida e misture bem. Forre o fundo e o rebordo de uma forma e leve ao frio para solidificar.

  2. Prepare o recheio: misture o queijo creme, o iogurte e o doce de leite até obter um creme homogéneo e suave.

  3. Monte o cheesecake: verta o recheio sobre a base já fria e leve novamente ao frigorífico — idealmente durante a noite, para ganhar consistência.

Dica da nutricionista: se quiser um cheesecake mais firme, acrescente duas folhas de gelatina previamente hidratadas e derretidas ao recheio antes de o verter na forma.

 

