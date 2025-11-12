Cheesecake de doce de leite sem forno? Fica incrível! Espreite esta receita partilhada por uma nutricionista

Se é fã de sobremesas simples, cremosas e com aquele toque doce no ponto certo, esta receita é para si. A nutricionista @alexandramsvieira partilhou no TikTok o seu cheesecake de doce de leite, e os seguidores ficaram rapidamente rendidos. Para além de ser uma delícia, não precisa de ir ao forno. Siga os passos:
Ingredientes
Base:
- 300g de bolacha Maria
- 160g de manteiga derretida
Recheio:
- 600g de queijo creme
- 200g de iogurte grego ligeiro (Equilíbrio)
- 250g de doce de leite
Cobertura:
-
Doce de leite a gosto
Preparação
-
Comece pela base: triture as bolachas Maria até ficarem em pó, junte a manteiga derretida e misture bem. Forre o fundo e o rebordo de uma forma e leve ao frio para solidificar.
-
Prepare o recheio: misture o queijo creme, o iogurte e o doce de leite até obter um creme homogéneo e suave.
-
Monte o cheesecake: verta o recheio sobre a base já fria e leve novamente ao frigorífico — idealmente durante a noite, para ganhar consistência.
Dica da nutricionista: se quiser um cheesecake mais firme, acrescente duas folhas de gelatina previamente hidratadas e derretidas ao recheio antes de o verter na forma.