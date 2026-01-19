Facebook Instagram
Provámos e ficámos fãs! O cheesecake japonês que todos falam é mesmo incrível e só leva 2 ingredientes

Só precisa de dois ingredientes para fazer o cheesecake japonês
Hoje às 15:47
Menos gordura e perfeita para a dieta: nutricionista partilha receita de maionese caseira

Nos últimos tempos, o cheesecake japonês tem conquistado as redes sociais pela sua textura leve, fofa e por 'tremer', bem diferente da versão tradicional, mais densa e pesada. Conhecido pela suavidade e pelo aspeto alto e macio, este doce tornou-se viral precisamente por parecer “derreter” na boca.

No entanto, como acontece com muitas tendências gastronómicas nas redes sociais, não demorou até surgir uma versão ainda mais simples (e super saborosa). Foi a influencer francesa Monelle Godaert, que popularizou uma versão idêntica ao cheesecake japonês original, feito com apenas dois ingredientes: iogurte natural e bolachas.

Esta receita tem percorrido o mundo, especialmente com bolachas tostadas ou bolachas biscoff (de canela) e nós não a podiamos deixar de experimentar. Para esta receita vai precisar de:

  • Iogurte natural
  • Bolachas torradas ou biscoff

O processo não podia ser mais fácil. Basta colocar as bolachas na vertical dentro de um pote de iogurte, fechar bem a embalagem e levar ao frigorífico durante cerca de 12 horas. As bolachas vão absorver o iogurte, transformando-se numa sobremesa cremosa, com uma textura inacreditável.

 

 

