Receitas
Estes churros feitos com pão de forma vão à airfryer, ficam crocantes e são uma alternativa mais leve para matar a vontade de um doce
Estes churros feitos com pão de forma vão à airfryer, ficam crocantes e são uma alternativa mais leve para matar a vontade de um doce

Tem saudades de comer churros? Faça esta versão saudável em casa em apenas 5 minutos e com pão de forma
Mafalda Mourão
Há 45 min

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Esqueça a massa tradicional. Estes churros feitos com pão de forma vão à airfryer, ficam crocantes e são uma alternativa mais leve para matar a vontade de um doce

Há dias em que a vontade de comer um churro aparece sem avisar. A boa notícia é que não precisa de sair de casa nem de preparar uma massa complicada para satisfazer esse desejo. Existe uma versão muito mais simples, rápida e leve que fica pronta na airfryer e usa um ingrediente que quase toda a gente já tem na cozinha: pão de forma.

A receita foi partilhada pela criadora de conteúdos Madye Cardoso, criadora da página de Instagram @me_arriscandonacozinha, onde soma mais de 71 mil seguidores. Conhecida por transformar receitas clássicas em versões mais saudáveis e práticas, partilha diariamente sugestões fáceis de preparar, sem abdicar do sabor.

Nesta versão, o pão de forma substitui a massa tradicional dos churros. Depois de recheados, os rolinhos vão à airfryer até ficarem dourados e crocantes por fora, mantendo um interior cremoso. No fim, basta envolvê-los numa mistura de açúcar e canela para conseguir aquele sabor irresistível que faz lembrar os churros de feira.

É uma opção perfeita para quando apetece um doce, mas sem recorrer à fritura em óleo e com uma preparação que demora apenas alguns minutos.

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Ingredientes

  • Fatias de pão de forma sem côdea
  • Chocolate 60% ou doce de leite;
  • Leite magro ou bebida vegetal;
  • Açúcar ou leite em pó (para envolver);
  • Canela em pó.

Preparação

  • Retire a côdea ao pão de forma
  • Passe o rolo da massa sobre cada fatia para a deixar mais fina
  • Coloque o recheio escolhido numa das extremidades e enrole bem
  • Passe os rolinhos pelo leite
  • Leve à airfryer a 200 ºC durante cerca de 10 minutos, ou até ficarem dourados e crocantes
  • No fim, envolva-os numa mistura de açúcar e canela

A receita também permite variar os recheios. Além do chocolate e do doce de leite, pode experimentar manteiga de amendoim, creme de pistácio, compota sem açúcar ou até creme de avelã, criando versões diferentes sempre que lhe apetecer. E pode também optar por substituir o pão de forma normal por pão de forma sem glúten, para uma digestão mais fácil. 

Pode ver aqui os passos desta receita:

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