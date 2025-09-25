Facebook Instagram
Receitas

Crumble de maçã é a sobremesa do outono que todos estão a voltar a fazer. Espreite esta receita viral

Crumble de maçã é a sobremesa perfeita para os dias frios e esta receita está a fazer sucesso nas redes sociais
IOL
Hoje às 12:35
Crumble de maçã
Crumble de maçã
Esta é a receita de bolo de bolacha tradicional mais fácil e rápida

O crumble de maçã é uma daquelas sobremesas que nunca falha: simples de preparar, deliciosa e perfeita para os dias frios que se aproximam.

Com o toque da canela e o crocante da massa, torna-se ainda melhor quando servido com gelado de baunilha. O criador de conteúdos, conhecido no TikTok como @terapianofogo, partilhou a sua receita deliciosa nas redes sociais e que está a ser um sucesso. Basta seguir estes passos:

Ingredientes:

  • 1,5 kg de maçãs
  • 1 colher de chá de canela em pó

Para a massa:

  • 90 g de manteiga
  • 125 g de farinha
  • 80 g de açúcar em pó
  • 1 pitada de sal

Preparação:

  • Descascar as maçãs, cortar em cubos pequenos e mergulhar em água com limão para não oxidarem.
  • Saltear as maçãs numa frigideira com um pouco de manteiga.
  • Acrescentar a canela e uma colher de sopa de açúcar, mexendo até a fruta caramelizar ligeiramente.
  • Para a massa, misturar manteiga amolecida, farinha, açúcar em pó e sal até obter uma textura granulada.
  • Num recipiente de forno, colocar as maçãs e cobrir com a massa.
  • Levar ao forno pré-aquecido a 150 ºC durante 30 a 40 minutos.
  • Servir quente, acompanhado de uma bola de gelado de baunilha.

 

RELACIONADOS
Esta é a receita de bolo de bolacha tradicional mais fácil e rápida
Alice Alves revela receita de família: o tiramisù "perfeito" da mãe
Este truque garante castanhas assadas iguais às da rua em apenas 25 minutos
Afinal, é tão simples fazer frango teryaki como um japonês. É só seguir estes passos
Anda toda a gente a experimentar esta receita viral da air fryer. Mas, além de um erro, pode ser perigosa
Mais Vistos
00:02:05
Secret Story
Fábio e Liliana perdidos em abraço longo: «Minha mulher. Hoje vamos...»
tvi
00:01:58
Secret Story
«Ela está interessada»: Inês quebra silêncio sobre a relação próxima com Vera
tvi
00:01:47
Secret Story
Ana Cristina levanta-se em direção a Pedro: «Não brincas mais comigo!»
tvi
00:37:56
Dois às 10
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Menina de 2 anos morre afogada numa pisicina enquanto o irmão participava numa prova de natação
Tasca
Esta tasca com preços de 10 euros é a preferida do chef Ljubomir
Receitas
Alice Alves revela receita de família: o tiramisù "perfeito" da mãe
Receitas
Para um lanche de final de tarde: a receita das típicas broas de mel, passo a passo
Mais Lidas
Azeite
É o melhor azeite de Portugal e vende-se no supermercado
versa
Maria Branyas Moreira
Maria viveu 117 anos e era "uma exceção" que os cientistas queriam compreender. Pela primeira vez, foi possível separar a velhice da doença
cnn
Unhas
Unhas de gel de Maria Botelho Moniz seguem tendência e vais querer igual
versa
Afonso Leitão
Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»
Dois às 10
«Era uma questão de tempo...»: Famoso casal da televisão portuguesa prestes a anunciar separação?
tvi
Sporting
Média de 15 valores vale entrada de João Simões na faculdade
maisfutebol