Crumble de maçã é a sobremesa do outono que todos estão a voltar a fazer. Espreite esta receita viral

O crumble de maçã é uma daquelas sobremesas que nunca falha: simples de preparar, deliciosa e perfeita para os dias frios que se aproximam.

Com o toque da canela e o crocante da massa, torna-se ainda melhor quando servido com gelado de baunilha. O criador de conteúdos, conhecido no TikTok como @terapianofogo, partilhou a sua receita deliciosa nas redes sociais e que está a ser um sucesso. Basta seguir estes passos:

Ingredientes:

1,5 kg de maçãs

1 colher de chá de canela em pó

Para a massa:

90 g de manteiga

125 g de farinha

80 g de açúcar em pó

1 pitada de sal

Preparação: