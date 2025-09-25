Crumble de maçã é a sobremesa do outono que todos estão a voltar a fazer. Espreite esta receita viral

O crumble de maçã é uma daquelas sobremesas que nunca falha: simples de preparar, deliciosa e perfeita para os dias frios que se aproximam.
Com o toque da canela e o crocante da massa, torna-se ainda melhor quando servido com gelado de baunilha. O criador de conteúdos, conhecido no TikTok como @terapianofogo, partilhou a sua receita deliciosa nas redes sociais e que está a ser um sucesso. Basta seguir estes passos:
Ingredientes:
- 1,5 kg de maçãs
- 1 colher de chá de canela em pó
Para a massa:
- 90 g de manteiga
- 125 g de farinha
- 80 g de açúcar em pó
- 1 pitada de sal
Preparação:
- Descascar as maçãs, cortar em cubos pequenos e mergulhar em água com limão para não oxidarem.
- Saltear as maçãs numa frigideira com um pouco de manteiga.
- Acrescentar a canela e uma colher de sopa de açúcar, mexendo até a fruta caramelizar ligeiramente.
- Para a massa, misturar manteiga amolecida, farinha, açúcar em pó e sal até obter uma textura granulada.
- Num recipiente de forno, colocar as maçãs e cobrir com a massa.
- Levar ao forno pré-aquecido a 150 ºC durante 30 a 40 minutos.
- Servir quente, acompanhado de uma bola de gelado de baunilha.