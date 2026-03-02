Família saturada de comer o frango sempre a saber ao mesmo? Teste estas 5 marinadas

Quase todas as famílias temperam o frango da mesma maneira, o que pode tornar as refeições repetitivas e monótonas. No entanto, existem formas simples de variar o sabor da carne e transformar um prato comum numa experiência diferente.
A nutricionista Iara Rodrigues partilhou cinco receitas de marinadas que prometem dar um toque especial ao frango e surpreender toda a família:
1. Mostarda e Mel
- ¼ chávena de mel
- 2 c. sopa de mostarda Dijon
- 2 c. sopa de azeite
- 1 c. sopa de vinagre
- 1 c. chá de sumo de limão
- Sal e pimenta q.b
2. Amendoim
- ¼ chávena de manteiga de amendoim
- ¼ chávena de leite de coco
- 2 c. sopa de molho de soja
- 1 c. sopa de mel
- 1 c. sopa de sumo de limão
- 1 dente de alho picado
- Pimenta a gosto
3. Curcuma e Laranja
- ½ chávena de sumo de laranja
- 2 c. sopa de azeite
- 1 c. chá de paprika
- ½ c. chá de cominhos em pó
- 1 c. sopa de mel
- 1 dente de alho picado
4. Chimichurri
- ½ chávena de salsa picada
- 2 c. sopa de orégãos
- 3 dentes de alho picados
- ½ chávena de vinagre tinto
- ½ chávena de azeite
- Pimenta-caiena a gosto
- Sumo de 1 limão
5. Italiana
- ½ chávena de azeite
- 2 c. sopa de polpa de tomate
- 50 ml de água
- 2 dentes de alho picados
- ¼ de cebola ralada
- Manjericão a gosto
- Sal e pimenta q.b
Modo de preparação (para todas as marinadas):
Misture todos os ingredientes até obter um molho homogéneo. Envolva o frango na marinada, garantindo que fica bem coberto. Deixe repousar no mínimo 30 minutos, ou idealmente, entre 2 a 8 horas no frigorífico, para um sabor mais intenso.
Com estas opções, mesmo as refeições mais simples ganham variedade e sabor, tornando o frango um prato que agrada a toda a família,