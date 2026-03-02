Facebook Instagram
Família saturada de comer o frango sempre a saber ao mesmo? Teste estas 5 marinadas

Nutricionista partilha 5 receitas para dar sabor ao frango
IOL
Há 2h e 19min
Frango
Frango
foto: freepik
Não vai perder muito tempo na cozinha com esta receita de arroz de cogumelos

Quase todas as famílias temperam o frango da mesma maneira, o que pode tornar as refeições repetitivas e monótonas. No entanto, existem formas simples de variar o sabor da carne e transformar um prato comum numa experiência diferente.

A nutricionista Iara Rodrigues partilhou cinco receitas de marinadas que prometem dar um toque especial ao frango e surpreender toda a família:

1. Mostarda e Mel

  • ¼ chávena de mel
  • 2 c. sopa de mostarda Dijon
  • 2 c. sopa de azeite
  • 1 c. sopa de vinagre
  • 1 c. chá de sumo de limão
  • Sal e pimenta q.b

2. Amendoim

  • ¼ chávena de manteiga de amendoim
  • ¼ chávena de leite de coco
  • 2 c. sopa de molho de soja
  • 1 c. sopa de mel
  • 1 c. sopa de sumo de limão
  • 1 dente de alho picado
  • Pimenta a gosto

3. Curcuma e Laranja

  • ½ chávena de sumo de laranja
  • 2 c. sopa de azeite
  • 1 c. chá de paprika
  • ½ c. chá de cominhos em pó
  • 1 c. sopa de mel
  • 1 dente de alho picado

4. Chimichurri

  • ½ chávena de salsa picada
  • 2 c. sopa de orégãos
  • 3 dentes de alho picados
  • ½ chávena de vinagre tinto
  • ½ chávena de azeite
  • Pimenta-caiena a gosto
  • Sumo de 1 limão

5. Italiana

  • ½ chávena de azeite
  • 2 c. sopa de polpa de tomate
  • 50 ml de água
  • 2 dentes de alho picados
  • ¼ de cebola ralada
  • Manjericão a gosto
  • Sal e pimenta q.b

Modo de preparação (para todas as marinadas):
Misture todos os ingredientes até obter um molho homogéneo. Envolva o frango na marinada, garantindo que fica bem coberto. Deixe repousar no mínimo 30 minutos, ou idealmente, entre 2 a 8 horas no frigorífico, para um sabor mais intenso.

Com estas opções, mesmo as refeições mais simples ganham variedade e sabor, tornando o frango um prato que agrada a toda a família,

