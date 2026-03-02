Família saturada de comer o frango sempre a saber ao mesmo? Teste estas 5 marinadas

Não vai perder muito tempo na cozinha com esta receita de arroz de cogumelos

Quase todas as famílias temperam o frango da mesma maneira, o que pode tornar as refeições repetitivas e monótonas. No entanto, existem formas simples de variar o sabor da carne e transformar um prato comum numa experiência diferente.

A nutricionista Iara Rodrigues partilhou cinco receitas de marinadas que prometem dar um toque especial ao frango e surpreender toda a família:

1. Mostarda e Mel

¼ chávena de mel

2 c. sopa de mostarda Dijon

2 c. sopa de azeite

1 c. sopa de vinagre

1 c. chá de sumo de limão

Sal e pimenta q.b

2. Amendoim

¼ chávena de manteiga de amendoim

¼ chávena de leite de coco

2 c. sopa de molho de soja

1 c. sopa de mel

1 c. sopa de sumo de limão

1 dente de alho picado

Pimenta a gosto

3. Curcuma e Laranja

½ chávena de sumo de laranja

2 c. sopa de azeite

1 c. chá de paprika

½ c. chá de cominhos em pó

1 c. sopa de mel

1 dente de alho picado

4. Chimichurri

½ chávena de salsa picada

2 c. sopa de orégãos

3 dentes de alho picados

½ chávena de vinagre tinto

½ chávena de azeite

Pimenta-caiena a gosto

Sumo de 1 limão

5. Italiana

½ chávena de azeite

2 c. sopa de polpa de tomate

50 ml de água

2 dentes de alho picados

¼ de cebola ralada

Manjericão a gosto

Sal e pimenta q.b

Modo de preparação (para todas as marinadas):

Misture todos os ingredientes até obter um molho homogéneo. Envolva o frango na marinada, garantindo que fica bem coberto. Deixe repousar no mínimo 30 minutos, ou idealmente, entre 2 a 8 horas no frigorífico, para um sabor mais intenso.

Com estas opções, mesmo as refeições mais simples ganham variedade e sabor, tornando o frango um prato que agrada a toda a família,