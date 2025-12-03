Isaac Alfaiate na cozinha: sem sujar loiça, ensinou-nos a fazer um prato incrível

Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)

Receitas rápidas, saborosas e que quase não deixam loiça para lavar são tudo o que queremos. E foi exatamente isso que o ator Isaac Alfaiate partilhou no seu Instagram: um prato simples, delicioso e feito apenas numa frigideira. A melhor parte? Provavelmente já tem todos os ingredientes em casa.

Ingredientes

Azeite

Alho picado

Cebola picada

Cogumelos laminados

Peito de frango em cubos

Molho de tomate

Arroz

Água

Queijo mozarela

Coentros picados

Preparação