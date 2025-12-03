Isaac Alfaiate na cozinha: sem sujar loiça, ensinou-nos a fazer um prato incrível

Receitas rápidas, saborosas e que quase não deixam loiça para lavar são tudo o que queremos. E foi exatamente isso que o ator Isaac Alfaiate partilhou no seu Instagram: um prato simples, delicioso e feito apenas numa frigideira. A melhor parte? Provavelmente já tem todos os ingredientes em casa.
Ingredientes
- Azeite
- Alho picado
- Cebola picada
- Cogumelos laminados
- Peito de frango em cubos
- Molho de tomate
- Arroz
- Água
- Queijo mozarela
- Coentros picados
Preparação
- Aqueça uma frigideira grande e prepare um refogado com azeite, alho e cebola.
- Junte os cogumelos e deixe cozinhar até ficarem bem dourados.
- Adicione o frango em cubos e tempere a gosto (sal, pimenta ou os seus temperos preferidos).
- Coloque o molho de tomate, o arroz e a água. Envolva bem e deixe cozinhar até o arroz ficar no ponto.
- Finalize com queijo mozarela por cima e um toque de coentros frescos.