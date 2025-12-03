Facebook Instagram
Receitas

Isaac Alfaiate na cozinha: sem sujar loiça, ensinou-nos a fazer um prato incrível

É super saborosa e fácil de fazer. Espreite esta receita partilhada pelo ator Isaac Alfaiate
IOL
Há 2h e 53min
O segredo para secar a roupa mais depressa está no fim do ciclo da maquina de lavar roupa

Receitas rápidas, saborosas e que quase não deixam loiça para lavar são tudo o que queremos. E foi exatamente isso que o ator Isaac Alfaiate partilhou no seu Instagram: um prato simples, delicioso e feito apenas numa frigideira. A melhor parte? Provavelmente já tem todos os ingredientes em casa.

Ingredientes

  • Azeite
  • Alho picado
  • Cebola picada
  • Cogumelos laminados
  • Peito de frango em cubos
  • Molho de tomate
  • Arroz
  • Água
  • Queijo mozarela
  • Coentros picados

Preparação

  1. Aqueça uma frigideira grande e prepare um refogado com azeite, alho e cebola.
  2. Junte os cogumelos e deixe cozinhar até ficarem bem dourados.
  3. Adicione o frango em cubos e tempere a gosto (sal, pimenta ou os seus temperos preferidos).
  4. Coloque o molho de tomate, o arroz e a água. Envolva bem e deixe cozinhar até o arroz ficar no ponto.
  5. Finalize com queijo mozarela por cima e um toque de coentros frescos.

 

RELACIONADOS
O segredo para secar a roupa mais depressa está no fim do ciclo da maquina de lavar roupa
Sem ideias para o jantar? Esta receita com trufa parece de restaurante mas sai do congelador
Sem ideias para o jantar? Experimente esta receita de massa com espinafres e queijo
Esta é a receita de Bolo Rei digno de pastelaria. Surpreenda os convidados na noite de consoada
Cheesecake de doce de leite sem forno? Fica incrível! Espreite esta receita partilhada por uma nutricionista
Esta receita de arroz gratinado do Lidl já está na nossa lista de jantares semanais. Das mais simples que existem
Castanhas com chouriça: uma receita portuguesa de conforto que tem mesmo de experimentar nesta época
Mais Vistos
00:03:57
Secret Story
«Onde é que o Fábio perdeu o trono!?»: Casa ataca Marisa pela sua escolha e Leandro volta a estar no olho do furacão
tvi
00:02:44
Secret Story
Pedro entrega mensagem a Liliana mas quem a 'rasga' é Leandro: «É instável...»
tvi
00:02:49
Secret Story
«Ele manipula-te facilmente»: Fábio critica Marisa, mas é Leandro que é atacado pela casa
tvi
00:07:14
Dois às 10
Estes são os concorrentes favoritos de Luís Gonçalves no «Secret Story 9»
tvi
Destaques IOL
Natal
Renas, duendes e um mercado de Natal mágico: a vila que vai encantar miúdos e graúdos
Seguranca
Cuidado com as burlas: é isto que deve fazer obrigatoriamente antes de levantar dinheiro no multibanco
Tragédia
Influencer do fitness morre após desafio de ingerir 10 mil calorias por dia. Tinha 30 anos
Dicas
O micro-ondas estraga a comida? Químico português explica como funciona a radioatividade
Mais Lidas
Elsa Raposo
Conhecida ex-concorrente e apresentadora dá notícia que ninguém quer receber: «O cancro voltou»
CP
Mais de 40% das estações servidas por Intercidades não têm bilheteira. CP admite expulsar passageiros sem bilhete, revisores evitam cumprir regra para fugir a conflitos
cnn
Dois às 10
«Espero que compreendam»: Nuno Markl toma decisão após sofrer AVC e fãs reagem em massa
tvi
Idosos
Ajudar os pais não é uma opção, é uma obrigação. Tribunal obrigou filha com salário mínimo a pagar pensão de alimentos à mãe
cnn
Famosos
Sónia Tavares mostra a "árvore de Natal mais original do ano" e faz furor: "Reflete um bocadinho a personalidade da Sónia"
selfie
Internacional
Acordo entre FPF e corretora sem licença em Portugal «cumpre requisitos legais»
maisfutebol