Receitas

Vai precisar de uma caixa de ovos para esta receita que só leva uma gema e já é viral

Espreite esta receita que está viral - e só vai precisar de usar uma caixa de ovos para este acabamento incrível
IOL
Hoje às 12:32
Receita
Receita
Como brilhar no Natal com uma coroa de chocolate que até uma criança consegue fazer

A criatividade na cozinha não pára de surpreender e a mais recente tendência que está a conquistar as redes sociais prova exatamente isso.

A página de Instagram @appetizing.tv partilhou uma receita que se tornou viral em poucos dias e que tem um detalhe inesperado: usa uma caixa de ovos como base para preparar um aperitivo de massa folhada. O resultado é diferente, bonito e perfeito para impressionar em qualquer ocasião.

Ingredientes

  • Massa folhada: 700 g
  • Manteiga amolecida: 50 g
  • Salmão fumado: 200 g
  • Queijo creme: 300 g
  • Endro (dill): 30 g
  • Ovos: 1 unid.
  • Sementes de sésamo: 2 g
  • Alho: 6 g

Como preparar a receita viral

  1. Abra uma caixa de ovos vazia e cubra o interior com massa folhada, moldando-a bem.
  2. No lado da tampa, barre manteiga e disponha salmão fumado por cima.
  3. À parte, misture queijo creme com endro picado até obter um creme homogéneo.
  4. Forme pequenas bolinhas dessa mistura e coloque-as nos espaços onde os ovos normalmente ficam.
  5. Pincele toda a massa com uma gema de ovo para garantir a cor dourada no forno.
  6. Feche a caixa, pincele novamente e finalize com sementes de sésamo por cima. Depois é só levar ao forno até ficar dourado e estaladiço.

Um molho extra para acompanhar

Para quem quiser elevar ainda mais o prato, a receita sugere um molho fresco feito com:

  • 1 cebola roxa picada
  • Salsa (20 g)
  • Sal (2 g)
  • Pimenta-preta (1 g)
  • Azeite (20 ml)
  • Iogurte (150 g)

Misture tudo e sirva ao lado do aperitivo.

