Vai precisar de uma caixa de ovos para esta receita que só leva uma gema e já é viral

A criatividade na cozinha não pára de surpreender e a mais recente tendência que está a conquistar as redes sociais prova exatamente isso.
A página de Instagram @appetizing.tv partilhou uma receita que se tornou viral em poucos dias e que tem um detalhe inesperado: usa uma caixa de ovos como base para preparar um aperitivo de massa folhada. O resultado é diferente, bonito e perfeito para impressionar em qualquer ocasião.
Ingredientes
- Massa folhada: 700 g
- Manteiga amolecida: 50 g
- Salmão fumado: 200 g
- Queijo creme: 300 g
- Endro (dill): 30 g
- Ovos: 1 unid.
- Sementes de sésamo: 2 g
- Alho: 6 g
Como preparar a receita viral
- Abra uma caixa de ovos vazia e cubra o interior com massa folhada, moldando-a bem.
- No lado da tampa, barre manteiga e disponha salmão fumado por cima.
- À parte, misture queijo creme com endro picado até obter um creme homogéneo.
- Forme pequenas bolinhas dessa mistura e coloque-as nos espaços onde os ovos normalmente ficam.
- Pincele toda a massa com uma gema de ovo para garantir a cor dourada no forno.
- Feche a caixa, pincele novamente e finalize com sementes de sésamo por cima. Depois é só levar ao forno até ficar dourado e estaladiço.
Um molho extra para acompanhar
Para quem quiser elevar ainda mais o prato, a receita sugere um molho fresco feito com:
- 1 cebola roxa picada
- Salsa (20 g)
- Sal (2 g)
- Pimenta-preta (1 g)
- Azeite (20 ml)
- Iogurte (150 g)
Misture tudo e sirva ao lado do aperitivo.