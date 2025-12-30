Este patê de fígado é sempre um sucesso cá em casa. Experimente a receita para o Ano Novo

Entradas, prato principal e sobremesa: inspire-se nestas receitas para a passagem do ano

O patê de fígado é um clássico que nunca sai de moda e, cá em casa, quem domina os patês nestas épocas festivas é o meu pai. É uma receita muito simples e fácil de fazer e, claro, desaparece num instante.

Para fazer esta receita para o Ano Novo, apenas são necessários alguns ingredientes básicos: fígados de aves, manteiga, alho, natas, água ardente velha, sal e pimenta.

O processo é super simples:

Começa-se por aquecer a manteiga numa frigideira e fritar o alho e os fígados até ficarem ligeiramente dourados. Depois, todos os ingredientes são colocados num copo para triturar, juntando um cálice de água ardente, um pouco de natas, sal e pimenta. Com a ajuda de uma varinha mágica ou trituradora, mistura-se tudo até obter um patê cremoso. Para finalizar, pode adicionar-se um pouco de pimenta para decorar.

O resultado é um patê super saboroso, perfeito para agradar todos lá em casa no Ano Novo. Experimente esta receita e vai ver que vai voar da mesa das entradas.