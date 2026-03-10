Facebook Instagram
10 receitas de frango rápidas e económicas que deve ter sempre à mão

Prepare o avental: estas receitas económicas prometem facilitar-lhe a vida e conquistar todos lá em casa
Hoje às 12:31
Semana resolvida: 30 receitas de jantares práticos e económicos para guardar

Cansado de comer sempre os mesmos bifes de frango? Se tem sobras ou quer dar um toque diferente ao jantar, reunimos na galeria 10 receitas fáceis e saborosas para transformar o frango em pratos variados e irresistíveis.

A maior parte das propostas têm a assinatura do cozinheiro alentejano Fábio Belo, conhecido por respeitar os sabores tradicionais da sua terra, mas também por saber adaptá-los ao ritmo da vida moderna. Entre pratos mais simples e rápidos, perfeitos para aqueles dias em que só apetece algo reconfortante sem grandes preparações, e sugestões um pouco mais elaboradas.

 

