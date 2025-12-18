A receita de Arroz Doce com Leite Condensado que todos vão adorar na noite da consoada

Na semana passada, ouvi a @dailycristina no @doisas10tvi a falar de Arroz Doce com Leite Condensado. Decidi fazer a receita…e nem imaginam o resultado! Ficou super cremoso, delicioso e muito fácil de preparar.
Aqui fica a receita para experimentarem neste Natal.
Ingredientes
- 200 g de arroz carolino;
- Casca de limão;
- 1 pau de canela;
- 1 L de água;
- 1 lata de leite condensado;
- Sal;
- Canela em pó.
Preparação
1. Num tacho, coloque o arroz, a casca de limão, o pau de canela, a água e uma pitada de sal. Leve ao lume, em fogo médio-baixo, e deixe o arroz cozinhar, mexendo de vez em quando.
2. Adicione o leite condensado e deixe cozinhar por mais 5 minutos.
3. Transfira o preparado para uma travessa e polvilhe com canela em pó.