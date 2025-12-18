Facebook Instagram
Receitas

A receita de Arroz Doce com Leite Condensado que todos vão adorar na noite da consoada

Espreite a receita

Fábio Belo
Hoje às 14:53
Mês de dezembro apertado? Esta receita leva ingredientes que já tem em casa e agrada toda a família

Na semana passada, ouvi a @dailycristina no @doisas10tvi a falar de Arroz Doce com Leite Condensado. Decidi fazer a receita…e nem imaginam o resultado! Ficou super cremoso, delicioso e muito fácil de preparar.
Aqui fica a receita para experimentarem neste Natal.

Ingredientes

  • 200 g de arroz carolino;
  • Casca de limão;
  • 1 pau de canela;
  • 1 L de água;
  • 1 lata de leite condensado;
  • Sal;
  • Canela em pó.


Preparação
1. Num tacho, coloque o arroz, a casca de limão, o pau de canela, a água e uma pitada de sal. Leve ao lume, em fogo médio-baixo, e deixe o arroz cozinhar, mexendo de vez em quando.
2. Adicione o leite condensado e deixe cozinhar por mais 5 minutos.
3. Transfira o preparado para uma travessa e polvilhe com canela em pó.

