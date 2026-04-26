Masso orzo com carne picada
A receita de massa orzo com carne picada que fica pronta em minutos

Fábio Belo
Hoje às 10:00
Mais 5 sugestões
Uma das sobremesas preferidas dos portugueses faz-se em apenas dois passos
Esta é a massa mais fácil do mundo para aproveitar sobras de frango
Esta massa com salmão, espinafres e tomate fica pronta em 30 minutos
Massa com carne picada: o prato que resolve o jantar em menos de 30 minutos
Sem tempo para fazer o jantar? Estes ovos no forno com massa e chouriço são a solução perfeita

Receita fácil, económica e daquelas que salvam qualquer refeição

Ingredientes

  • Azeite
  • 1 cebola picada
  • 600 g de carne picada
  • Sal q.b.
  • 200 g de massa pevides
  • 600 ml de água
  • 75 g de queijo ralado


Preparação
1. Numa frigideira antiaderente, junta um fio de azeite, a cebola e a carne. Tempera com sal e deixa cozinhar bem.
2. Adiciona a massa e a água. Quando a massa estiver cozida, junta o queijo e envolve até ficar cremoso.

 
RELACIONADOS
Uma das sobremesas preferidas dos portugueses faz-se em apenas dois passos
Esta é a massa mais fácil do mundo para aproveitar sobras de frango
Esta massa com salmão, espinafres e tomate fica pronta em 30 minutos
Massa com carne picada: o prato que resolve o jantar em menos de 30 minutos
Sem tempo para fazer o jantar? Estes ovos no forno com massa e chouriço são a solução perfeita