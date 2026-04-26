A receita de massa orzo com carne picada que fica pronta em minutos
Fábio Belo
Hoje às 10:00
Receita fácil, económica e daquelas que salvam qualquer refeição
Ingredientes
- Azeite
- 1 cebola picada
- 600 g de carne picada
- Sal q.b.
- 200 g de massa pevides
- 600 ml de água
- 75 g de queijo ralado
Preparação
1. Numa frigideira antiaderente, junta um fio de azeite, a cebola e a carne. Tempera com sal e deixa cozinhar bem.
2. Adiciona a massa e a água. Quando a massa estiver cozida, junta o queijo e envolve até ficar cremoso.
