A receita ideal para este outono: tarte de queijo de cabra, pera, mel e nozes 

É daquelas pessoas que não resiste a queijo? Então tem mesmo de experimentar esta tarte de queijo de cabra com pera, mel e nozes, uma combinação irresistível de sabores!



Ingredientes

1 massa quebrada;

250gr queijo de cabra;

3 peras;

125gr nozes;

Mel;

Tomilho picado.



Preparação