A receita ideal para este outono: tarte de queijo de cabra, pera, mel e nozes 

É daquelas pessoas que não resiste a queijo? Então tem mesmo de experimentar esta tarte de queijo de cabra com pera, mel e nozes, uma combinação irresistível de sabores!
Ingredientes
- 1 massa quebrada;
- 250gr queijo de cabra;
- 3 peras;
- 125gr nozes;
- Mel;
- Tomilho picado.
Preparação
- Comece por esticar a massa quebrada.
- Sobre a massa disponha fatias de queijo de cabra, fatias de pera e o miolo de noz.
- Regue com um generoso fio de mel e polvilhe com tomilho picado.
- Leve ao forno, a 180º, durante 45 minutos.