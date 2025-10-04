Facebook Instagram
A receita ideal para este outono: tarte de queijo de cabra, pera, mel e nozes 

Uma tarte fácil de fazer e super saborosa. Espreite a receita

Fábio Belo
Hoje às 12:00
Receita para aquela marmita ou jantar de ultima hora: fácil, rápida e barata

É daquelas pessoas que não resiste a queijo? Então tem mesmo de experimentar esta tarte de queijo de cabra com pera, mel e nozes, uma combinação irresistível de sabores!

Ingredientes

  • 1 massa quebrada;
  • 250gr queijo de cabra;
  • 3 peras;
  • 125gr nozes;
  • Mel;
  • Tomilho picado.


Preparação

  1.  Comece por esticar a massa quebrada.
  2. Sobre a massa disponha fatias de queijo de cabra, fatias de pera e o miolo de noz.
  3. Regue com um generoso fio de mel e polvilhe com tomilho picado.
  4. Leve ao forno, a 180º, durante 45 minutos.
