A receita ideal para uma tarde de domingo: bolo de avelãs e chocolate

A receite de hoje é verdadeiramente irressístivel: um bolo de avelãs e chocolate

Fábio Belo
Hoje às 12:00
Fazer lasanha só com um tacho? Esta é a receita viral do TikTok que todos estão a experimentar

Se gosta da combinação irresistível entre o sabor intenso do chocolate e de avelãs, este bolo é para si.


Ingredientes

  • 150gr avelãs Frutorra;
  • 200gr chocolate culinária;
  • 3 ovos;
  • 125ml leite;
  • 3 c. sopa açúcar;
  • 75gr farinha;
  • 1 c. chá fermento.


Preparação

  1. Comece por torrar de avelãs.
  2. No processador de alimentos junte as avelãs torradas, as gemas e o chocolate derretido. Triture até obter uma pasta.
  3. Adicione o leite, o açúcar, a farinha e o fermento. Volte a triturar.
  4. Junte as claras batidas em castelo, e envolva.
  5. Deite o preparado do bolo numa forma, e leve ao forno, a 180º, durante 40 minutos.
