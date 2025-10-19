A receita ideal para uma tarde de domingo: bolo de avelãs e chocolate

Se gosta da combinação irresistível entre o sabor intenso do chocolate e de avelãs, este bolo é para si.
Ingredientes
- 150gr avelãs Frutorra;
- 200gr chocolate culinária;
- 3 ovos;
- 125ml leite;
- 3 c. sopa açúcar;
- 75gr farinha;
- 1 c. chá fermento.
Preparação
- Comece por torrar de avelãs.
- No processador de alimentos junte as avelãs torradas, as gemas e o chocolate derretido. Triture até obter uma pasta.
- Adicione o leite, o açúcar, a farinha e o fermento. Volte a triturar.
- Junte as claras batidas em castelo, e envolva.
- Deite o preparado do bolo numa forma, e leve ao forno, a 180º, durante 40 minutos.