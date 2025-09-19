Aprenda a fazer migas de farinheira à alentejana

É impossível resistir aos sabores do Alentejo. Sou fã de migas, e estas migas de farinheira e pão são divinais. Perfeitas para servirem um prato de grelhados.
Ingredientes
- 3 dentes de alho esmagados;
- Azeite;
- 1 folha de louro;
- 1 farinheira;
- 300gr pão alentejano;
- Sal;
- Pimentão doce.
Preparação
1. Retire a pele à farinheira e corte-a em pequenos pedaços. Corte o pão em cubos e embaba-o em água.
2. Leve ao lume uma frigideira, com um fio de azeite e os dentes de alho descascados e esmagados. Assim que o alho alourar adicione a farinheira, e deixe cozinhar um pouco. Tempere com sal e pimentão.
3. Junte o pão, e envolva bem os ingredientes.
4. Mexa o preparado com uma colher de pau, formando uma bola e até que descole da frigideira.
