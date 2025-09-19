Facebook Instagram
Receitas

Aprenda a fazer migas de farinheira à alentejana

Se é fã dos sabores do Alentejo, tem de experimentar esta receita

Fábio Belo
Hoje às 10:01
É impossível resistir aos sabores do Alentejo. Sou fã de migas, e estas migas de farinheira e pão são divinais. Perfeitas para servirem um prato de grelhados.

Ingredientes

  • 3 dentes de alho esmagados;
  • Azeite;
  • 1 folha de louro;
  • 1 farinheira;
  • 300gr pão alentejano;
  • Sal;
  • Pimentão doce.

Preparação

1. Retire a pele à farinheira e corte-a em pequenos pedaços. Corte o pão em cubos e embaba-o em água.

2. Leve ao lume uma frigideira, com um fio de azeite e os dentes de alho descascados e esmagados. Assim que o alho alourar adicione a farinheira, e deixe cozinhar um pouco. Tempere com sal e pimentão.

3. Junte o pão, e envolva bem os ingredientes.

4. Mexa o preparado com uma colher de pau, formando uma bola e até que descole da frigideira.

 

