Aprenda a fazer migas de farinheira à alentejana

É impossível resistir aos sabores do Alentejo. Sou fã de migas, e estas migas de farinheira e pão são divinais. Perfeitas para servirem um prato de grelhados.

Ingredientes

3 dentes de alho esmagados;

Azeite;

1 folha de louro;

1 farinheira;

300gr pão alentejano;

Sal;

Pimentão doce.

Preparação

1. Retire a pele à farinheira e corte-a em pequenos pedaços. Corte o pão em cubos e embaba-o em água.

2. Leve ao lume uma frigideira, com um fio de azeite e os dentes de alho descascados e esmagados. Assim que o alho alourar adicione a farinheira, e deixe cozinhar um pouco. Tempere com sal e pimentão.

3. Junte o pão, e envolva bem os ingredientes.

4. Mexa o preparado com uma colher de pau, formando uma bola e até que descole da frigideira.

