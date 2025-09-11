Aproveite as sobras do jantar e não deite fora: faça estes croquetes de arroz e carne no forno

Não deite fora os restos do jantar. Transforme o arroz e a carne que sobraram em croquetes deliciosos e assados no forno.
Ingredientes
- 250gr arroz cozido;
- 500gr carne picada de porco;
- 125gr queijo ralado;
- 3 c. sopa farinha;
- Sal;
- Pão ralado.
Preparação
1. Num recipiente junte o arroz, a carne picada, o queijo ralado e a farinha. Tempere com sal.
2. Com as mãos envolva os ingredientes.
3. Molde pequenas de bolas, e passe-as por pão ralado.
4. Leve ao forno, a 180º, durante 45 minutos.
