Aproveite as sobras do jantar e não deite fora: faça estes croquetes de arroz e carne no forno

Experimente esta receita super saborosa e fácil de fazer com as sobras do jantar

Fábio Belo
Há 3h e 3min
Bifanas à portuguesa com molho verdadeiro. Só precisa de um robô tipo Bimby

Não deite fora os restos do jantar. Transforme o arroz e a carne que sobraram em croquetes deliciosos e assados no forno.

Ingredientes

  • 250gr arroz cozido;
  • 500gr carne picada de porco;
  • 125gr queijo ralado;
  • 3 c. sopa farinha;
  • Sal;
  • Pão ralado.

Preparação

1. Num recipiente junte o arroz, a carne picada, o queijo ralado e a farinha. Tempere com sal.

2. Com as mãos envolva os ingredientes.

3. Molde pequenas de bolas, e passe-as por pão ralado.

4. Leve ao forno, a 180º, durante 45 minutos.

 

Redes sociais:

Site: www.fabiobelo.pt

Instagram: @fabiobelo.pt

 

