Arroz de Polvo: aprenda a fazer o clássico da cozinha portuguesa

O arroz de polvo pode parecer uma receita complexa, mas é, na verdade, simples de preparar e deliciosa.
Ingredientes:
- 1 polvo médio;
- Água;
- Azeite;
- 1 cebola picada;
- 4 c. de sopa de polpa de tomate;
- 200 g de arroz agulha;
- Sal;
- Coentros.
Preparação:
- Comece por cozer o polvo em água e sal. Quando estiver cozido, corte-o em pedaços, e reserve a água.
- Num tacho, deite um fio de azeite e junte a cebola. Deixe refogar um pouco.
- Acrescente a polpa de tomate e o arroz, e deixe fritar ligeiramente.
- Adicione a água da cozedura do polvo e tempere com sal.
- Quando o arroz estiver praticamente cozido, junte o polvo.
- Finalize com coentros picados.
