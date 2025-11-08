Arroz de Polvo: aprenda a fazer o clássico da cozinha portuguesa

30 receitas fáceis e baratas para os jantares de segunda à sexta

O arroz de polvo pode parecer uma receita complexa, mas é, na verdade, simples de preparar e deliciosa.



Ingredientes:

1 polvo médio;

Água;

Azeite;

1 cebola picada;

4 c. de sopa de polpa de tomate;

200 g de arroz agulha;

Sal;

Coentros.

Preparação:

Comece por cozer o polvo em água e sal. Quando estiver cozido, corte-o em pedaços, e reserve a água. Num tacho, deite um fio de azeite e junte a cebola. Deixe refogar um pouco. Acrescente a polpa de tomate e o arroz, e deixe fritar ligeiramente. Adicione a água da cozedura do polvo e tempere com sal. Quando o arroz estiver praticamente cozido, junte o polvo. Finalize com coentros picados.

