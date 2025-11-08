Facebook Instagram
Receitas

Arroz de Polvo: aprenda a fazer o clássico da cozinha portuguesa

O Arroz de Polvo é um clássico da gastronomia portuguesa. Espreite esta receita deliciosa

Fábio Belo
Hoje às 12:00
Castanhas com chouriça: uma receita portuguesa de conforto que tem mesmo de experimentar nesta época

O arroz de polvo pode parecer uma receita complexa, mas é, na verdade, simples de preparar e deliciosa.

Ingredientes:

  • 1 polvo médio;
  • Água;
  • Azeite;
  • 1 cebola picada;
  • 4 c. de sopa de polpa de tomate;
  • 200 g de arroz agulha;
  • Sal;
  • Coentros.

Preparação:

  1. Comece por cozer o polvo em água e sal. Quando estiver cozido, corte-o em pedaços, e reserve a água.
  2. Num tacho, deite um fio de azeite e junte a cebola. Deixe refogar um pouco.
  3. Acrescente a polpa de tomate e o arroz, e deixe fritar ligeiramente.
  4. Adicione a água da cozedura do polvo e tempere com sal.
  5. Quando o arroz estiver praticamente cozido, junte o polvo.
  6. Finalize com coentros picados.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas minhas, visite o meu blog e siga-me no Facebook, TikTok e Instagram

RELACIONADOS
Castanhas com chouriça: uma receita portuguesa de conforto que tem mesmo de experimentar nesta época
Este folar de abóbora e noz lembra as receitas das avós. Siga os passos
Dias de chuva pedem broas de mel, noz e passas: espereite a receita
Fim do mês apertado? Esta receita é super fácil de fazer e não precisa de gastar muito
A receita que os miúdos adoram para aproveitar sobras de pão de forma
A receita ideal para uma tarde de domingo: bolo de avelãs e chocolate
Como fazer um risotto de cogumelos perfeito: a receita fácil de Jamie Oliver
Mais Vistos
00:03:22
Secret Story
Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo
tvi
00:03:00
Secret Story
Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'
tvi
00:06:26
Secret Story
Danças sensuais de Liliana e Bruna deixam todos de boca aberta
tvi
00:03:34
Secret Story
Emocionante: Esta foi a reação de Pedro ao ver Marisa em lágrimas
tvi
Destaques IOL
Saúde
Mais de 40% das pessoas desta idade na Europa têm falta de proteína, alerta médico
Chá
Sofre de cãibras, cólicas ou tensão muscular? Este chá é ideal para aliviar as dores
Saude
Anda sempre cansado? Pode estar a faltar-lhe esta vitamina
Viajar
Como viajar para qualquer lugar mesmo tendo um salário baixo
Mais Lidas
Acidente Lisboa
Mulher morre atropelada pelo próprio carro em Lisboa
DECO PROteste
Domingo haverá corte de eletricidade em alguns municípios e, por isso, é melhor "desligar os eletrodomésticos"
cnn
Casamento forçado
Vendida pelos pais por 5 mil euros e uísque: menina de 14 anos obrigada a casar em Espanha
Famosos
"A minha número 1": separado de Sónia Jesus, Vitó cúmplice de pessoa especial!
selfie
Inglaterra
VÍDEO: Ruben Amorim empata em casa do Tottenham com golos na compensação
maisfutebol
Al Nassr
VÍDEO: Ronaldo e Félix marcam e Al Nassr isola-se na liderança
maisfutebol