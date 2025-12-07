Batatas e cenouras com crumble de chouriço: surpreenda os convidados na noite da consoada

Nem sei como descrever esta receita. Posso-vos garantir que esta receita de batatas e cenouras com crumble de broa e chouriço é de comer e chorar por mais. Perfeita para fazer um brilharete aí em casa.
Ingredientes
- 600gr batata branca média;
- 500gr batata doce;
- 200gr cenouras baby;
- Sal;
- Coentros picados;
- Azeite;
- 125gr broa de milho picada;
- 1/2 chouriço picado.
Preparação
- Lave as batatas e as cenouras, de seguida leve-as ao microondas durantes 10 minutos ou até estarem cozidas.
- Corte as batatas em quartos.
- Num tabuleiro coloque as batatas e as cenouras. Tempere com sal e coentros picados. Regue com um fio de azeite.
- Sobre os ingredientes disponha a broa picada e o chouriço picado. Leve ao forno, a 180º, durante 30 minutos.