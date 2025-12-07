Facebook Instagram
Receitas

Batatas e cenouras com crumble de chouriço: surpreenda os convidados na noite da consoada

Sem ideias do que fazer para a consoada? Espreite esta receita

Fábio Belo
Hoje às 10:00
Vai ficar viciado nesta sobremesa: nutricionista partilha a incrível receita de tarte de bolacha e caramelo salgado

Nem sei como descrever esta receita. Posso-vos garantir que esta receita de batatas e cenouras com crumble de broa e chouriço é de comer e chorar por mais. Perfeita para fazer um brilharete aí em casa.

Ingredientes

  • 600gr batata branca média;
  • 500gr batata doce;
  • 200gr cenouras baby;
  • Sal;
  • Coentros picados;
  • Azeite;
  • 125gr broa de milho picada;
  • 1/2 chouriço picado.

Preparação

  1. Lave as batatas e as cenouras, de seguida leve-as ao microondas durantes 10 minutos ou até estarem cozidas.
  2. Corte as batatas em quartos.
  3. Num tabuleiro coloque as batatas e as cenouras. Tempere com sal e coentros picados. Regue com um fio de azeite.
  4. Sobre os ingredientes disponha a broa picada e o chouriço picado. Leve ao forno, a 180º, durante 30 minutos.
RELACIONADOS
Vai ficar viciado nesta sobremesa: nutricionista partilha a incrível receita de tarte de bolacha e caramelo salgado
Este arroz de camarão cremoso salva qualquer jantar (e é super fácil)
Isaac Alfaiate na cozinha: sem sujar loiça, ensinou-nos a fazer um prato incrível
O erro que (quase) todos cometem ao fazer carne estufada. É assim que a deixa macia e saborosa
Pronto em poucos minutos e irresistivelmente cremoso: nutricionista partilha receita de bacalhau à Assis
Mais Vistos
00:02:39
Secret Story
Fim do silêncio: Concorrentes correm para cumprimentar Leandro
tvi
00:01:18
Secret Story
Sobe a temperatura! Sozinhos no quarto, Pedro e Marisa dão o beijo mais ‘quente’ de sempre
tvi
00:02:21
Secret Story
«Missão impossível»: Leandro manifesta-se sobre ‘trabalho’ dos restantes concorrentes
tvi
00:01:47
Secret Story
Amor no ar: Pedro não resiste e dá novo beijo a Marisa no escurinho do quarto
tvi
Destaques IOL
Saude
Este ingrediente faz maravilhas à saúde e quase ninguém o coloca na sopa
IKEA
São invisíveis e estão na IKEA: os protetores de colchão e almofadas que acabam com as camas frias
Animais
A rotina matinal desta casa de sonho deslumbrou mais de um milhão de pessoas
Lojas
É rival do Lidl, da IKEA e da Primark. Agora, encheu-se de novidades (e já só queremos lá ir)
Mais Lidas
Famosos
Pedro Bianchi Prata: "Hoje recebi uma das notícias mais duras da minha vida"
selfie
Historias de amor
Casei com uma mulher mais velha e ela não me deu o que eu mais queria: «Mesmo assim valeu a pena»
Dois às 10
Ao fim de 14 anos, cantora acarinhada pelos portugueses anuncia separação do pais dos filhos
tvi
Famosos
Menos de 24 horas após a Gala dos Sonhos, Tony Carreira quebra o silêncio
selfie
Mulheres bonitas
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades
Presidenciais 2026
Calendário dos debates das presidenciais de 2026: todos os confrontos
cnn