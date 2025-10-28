Facebook Instagram
Dias de chuva pedem broas de mel, noz e passas: espereite a receita

Broas de mel, noz e passas: a receita ideal para acompanhar um chá em dia de chuva

Fábio Belo
Há 39 min
Fim do mês apertado? Esta receita é super fácil de fazer e não precisa de gastar muito

Broas de mel, noz e passas uma receita simples, prática e deliciosa. Assim que provar estas broas vai querer repetir esta receita muitas vezes.

Ingredientes

  • 3 ovos;
  • 175gr açúcar;
  • 75gr mel;
  • 175ml azeite;
  • 125gr nozes picadas;
  • 125gr passas de uva;
  • 1 c. chá erva doce;
  • 1 c. chá canela;
  • Raspa de 1 limão;
  • 500gr farinha com fermento;
  • Pitada de sal.

Preparação

1. Num recipiente junte todos os ingredientes, menos a farinha, e envolva. Adicione a farinha, e amasse a massa.

2. Molde pequenas bolas de massa, e coloque-as num tabuleiro forrado de papel vegetal. Pincele com gema de ovo. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até estarem douradinhas.

 

 

