Dias de chuva pedem broas de mel, noz e passas: espereite a receita

Broas de mel, noz e passas uma receita simples, prática e deliciosa. Assim que provar estas broas vai querer repetir esta receita muitas vezes.

Ingredientes

3 ovos;

175gr açúcar;

75gr mel;

175ml azeite;

125gr nozes picadas;

125gr passas de uva;

1 c. chá erva doce;

1 c. chá canela;

Raspa de 1 limão;

500gr farinha com fermento;

Pitada de sal.

Preparação

1. Num recipiente junte todos os ingredientes, menos a farinha, e envolva. Adicione a farinha, e amasse a massa.

2. Molde pequenas bolas de massa, e coloque-as num tabuleiro forrado de papel vegetal. Pincele com gema de ovo. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até estarem douradinhas.