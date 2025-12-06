Facebook Instagram
É fã de bolo rainha? Experimente esta receita para servir na consoada

Fábio Belo
Hoje às 10:00
Vai ficar viciado nesta sobremesa: nutricionista partilha a incrível receita de tarte de bolacha e caramelo salgado

Hoje partilho convosco a receita de bolo-rainha que costumo fazer cá por casa: um bolo fofo, aromático e recheado de frutos secos.

Ingredientes

  • 150gr açúcar;
  • 150gr manteiga;
  • 3 ovos;
  • 1 cálice Vinho do Porto;
  • 9gr fermento padeiro seco;
  • Raspa de 1 limão;
  • 750gr farinha;
  • 350gr frutos secos (usei nozes, cajus, amêndoas e passas);
  • 2 c. sopa açúcar em pó.


Preparação
1. Comece por juntar na taça da batedeira o açúcar, a manteiga amolecida, os ovos, o vinho, o fermento e a raspa de limão. Junte a farinha, e amasse a massa. Quando a massa estiver amassada juntes os frutos secos, e amasse mais um pouco. Deixe levedar até dobrar o tamanho.
2. Molde a massa em forma de bolo rei, e coloque-a num tabuleiro forrado de papel vegetal.
3. Pincele com gema de ovo e decore o bolo com frutos secos. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 45 minutos.
4. Por fim, polvilhe com açúcar em pó.

 

