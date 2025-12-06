É fã de bolo rainha? Experimente esta receita para servir na consoada

Hoje partilho convosco a receita de bolo-rainha que costumo fazer cá por casa: um bolo fofo, aromático e recheado de frutos secos.
Ingredientes
- 150gr açúcar;
- 150gr manteiga;
- 3 ovos;
- 1 cálice Vinho do Porto;
- 9gr fermento padeiro seco;
- Raspa de 1 limão;
- 750gr farinha;
- 350gr frutos secos (usei nozes, cajus, amêndoas e passas);
- 2 c. sopa açúcar em pó.
Preparação
1. Comece por juntar na taça da batedeira o açúcar, a manteiga amolecida, os ovos, o vinho, o fermento e a raspa de limão. Junte a farinha, e amasse a massa. Quando a massa estiver amassada juntes os frutos secos, e amasse mais um pouco. Deixe levedar até dobrar o tamanho.
2. Molde a massa em forma de bolo rei, e coloque-a num tabuleiro forrado de papel vegetal.
3. Pincele com gema de ovo e decore o bolo com frutos secos. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 45 minutos.
4. Por fim, polvilhe com açúcar em pó.