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Em preparações para a Páscoa? Faça este folar de canela e erva-doce

Fábio Belo
Há 3h e 18min
Aprendemos a fazer este bacalhau gratinado com broa para a Páscoa. Espreite a receita

Partilho convosco a minha receita de folar da Páscoa

Um bolo fofo, super aromático e… o melhor de tudo? É mesmo fácil de preparar!

Ingredientes

  • 500 g de farinha
  • 1 c. de chá de fermento de padeiro seco
  • 1 c. de chá de erva-doce
  • 1 c. de chá de canela em pó
  • 150 g de açúcar
  • 75 g de manteiga amolecida
  • 1 ovo (+ 1 ovo para pincelar)
  • 1 c. de sopa de aguardente
  • 175 ml de leite morno


Preparação
1. Na taça da batedeira, junta todos os ingredientes e bate até obteres uma massa homogénea. Deixa levedar até dobrar de volume.
2. Molda duas bolas de massa e coloca-as num tabuleiro forrado com papel vegetal. Pincela com ovo batido.
3. Leva ao forno pré-aquecido a 180 °C durante cerca de 50 minutos.
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