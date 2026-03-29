Em preparações para a Páscoa? Faça este folar de canela e erva-doce

Um bolo fofo, super aromático e… o melhor de tudo? É mesmo fácil de preparar!
Ingredientes
- 500 g de farinha
- 1 c. de chá de fermento de padeiro seco
- 1 c. de chá de erva-doce
- 1 c. de chá de canela em pó
- 150 g de açúcar
- 75 g de manteiga amolecida
- 1 ovo (+ 1 ovo para pincelar)
- 1 c. de sopa de aguardente
- 175 ml de leite morno
Preparação
1. Na taça da batedeira, junta todos os ingredientes e bate até obteres uma massa homogénea. Deixa levedar até dobrar de volume.
2. Molda duas bolas de massa e coloca-as num tabuleiro forrado com papel vegetal. Pincela com ovo batido.
3. Leva ao forno pré-aquecido a 180 °C durante cerca de 50 minutos.