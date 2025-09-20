Facebook Instagram
Empadão de espinafres e alheira: uma refeição que dá para a família inteira (e que rende)

Além de delicioso, este empadão de espinafres e alheira é um prato simples e rápido de preparar

Fábio Belo
Há 2h e 29min
Aprenda a fazer migas de farinheira à alentejana

Este empadão é de comer e chorar por mais. Para esta receita poderá usar sobras de puré de batata.


Ingredientes

  • Azeite;
  • 3 dentes alho;
  • 200gr folhas de espinafres;
  • 4 alheiras;
  • 200ml molho bechamel;
  • 500gr puré de batata.


Preparação
1. Numa frigideira deite um fio de azeite e o alho picado. Deixe refogar. Junte os espinafres, e deixe que cozinhem.
2. Adicione as alheiras sem pele e esfareladas. Envolva, e deixe cozinhar por cinco minutos.
3. Num pirex deite o puré. Sobre o puré deite o preparado de espinafres e alheira. Regue com o molho bechamel
4. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até o empadão estar douradinho.

 

Redes sociais:

Site: www.fabiobelo.pt

Instagram: @fabiobelo.pt

