Empadão de espinafres e alheira: uma refeição que dá para a família inteira (e que rende)

Este empadão é de comer e chorar por mais. Para esta receita poderá usar sobras de puré de batata.



Ingredientes

Azeite;

3 dentes alho;

200gr folhas de espinafres;

4 alheiras;

200ml molho bechamel;

500gr puré de batata.



Preparação

1. Numa frigideira deite um fio de azeite e o alho picado. Deixe refogar. Junte os espinafres, e deixe que cozinhem.

2. Adicione as alheiras sem pele e esfareladas. Envolva, e deixe cozinhar por cinco minutos.

3. Num pirex deite o puré. Sobre o puré deite o preparado de espinafres e alheira. Regue com o molho bechamel

4. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até o empadão estar douradinho.

