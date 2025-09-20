Empadão de espinafres e alheira: uma refeição que dá para a família inteira (e que rende)

Este empadão é de comer e chorar por mais. Para esta receita poderá usar sobras de puré de batata.
Ingredientes
- Azeite;
- 3 dentes alho;
- 200gr folhas de espinafres;
- 4 alheiras;
- 200ml molho bechamel;
- 500gr puré de batata.
Preparação
1. Numa frigideira deite um fio de azeite e o alho picado. Deixe refogar. Junte os espinafres, e deixe que cozinhem.
2. Adicione as alheiras sem pele e esfareladas. Envolva, e deixe cozinhar por cinco minutos.
3. Num pirex deite o puré. Sobre o puré deite o preparado de espinafres e alheira. Regue com o molho bechamel
4. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até o empadão estar douradinho.
Redes sociais:
Site: www.fabiobelo.pt
Instagram: @fabiobelo.pt