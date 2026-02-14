Facebook Instagram
Esta Boleima de Noz é uma receita típica do carnaval. Espreite a receita

A boleima batida é uma receita típica alentejana, tradicionalmente feita pelo Carnaval

Fábio Belo
Hoje às 12:00
Decidi recriar esta receita numa versão de boleima de noz, dando-lhe um toque especial!

Ingredientes

  • 5 ovos
  • 50 ml de azeite
  • 200 ml de leite morno
  • 225 g de açúcar
  • 125 g de nozes picadas
  • Raspa de 1 limão
  • 500 g de farinha
  • 1 c. de chá de fermento de padeiro seco
  • Mistura de açúcar e canela q.b.


Preparação

  1. Junte todos os ingredientes na taça da batedeira e bata até obter uma massa bem homogénea.
  2. Deite o preparado numa forma rectangular forrada com papel vegetal e polvilhe com a mistura de açúcar e canela.
  3. Leve ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante cerca de 40 minutos.

 

