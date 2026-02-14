Esta Boleima de Noz é uma receita típica do carnaval. Espreite a receita

Decidi recriar esta receita numa versão de boleima de noz, dando-lhe um toque especial!
Ingredientes
- 5 ovos
- 50 ml de azeite
- 200 ml de leite morno
- 225 g de açúcar
- 125 g de nozes picadas
- Raspa de 1 limão
- 500 g de farinha
- 1 c. de chá de fermento de padeiro seco
- Mistura de açúcar e canela q.b.
Preparação
- Junte todos os ingredientes na taça da batedeira e bata até obter uma massa bem homogénea.
- Deite o preparado numa forma rectangular forrada com papel vegetal e polvilhe com a mistura de açúcar e canela.
- Leve ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante cerca de 40 minutos.