Receitas

Esta massa com salmão, espinafres e tomate fica pronta em 30 minutos

Procura uma receita simples e deliciosa? Esta massa com salmão é incrível e fica pronta em apenas 30 minutos

Fábio Belo
Hoje às 09:00
O bolo de limão que vai desaparecer da mesa antes de arrefecer

Ingredientes

  • 250 g de massa espiral Caçarola
  • 200 g de espinafres
  • 150 g de queijo creme
  • 2 lombos de salmão
  • 150 g de tomate cherry
  • Sal q.b.
  • Azeite q.b.


Preparação
1. Comece por cozer a massa em água com sal.
2. Num pirex, coloque os espinafres. Sobre os espinafres, disponha os lombos de salmão, o queijo creme e o tomate.
3. Regue com um fio de azeite e tempere com sal. Leve ao forno, a 180 ºC, durante 30 minutos.
4. Com um garfo, desfie o salmão, adicione a massa e envolva bem todos os ingredientes.
 
