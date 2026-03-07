Esta massa com salmão, espinafres e tomate fica pronta em 30 minutos

Ingredientes

250 g de massa espiral Caçarola

200 g de espinafres

150 g de queijo creme

2 lombos de salmão

150 g de tomate cherry

Sal q.b.

Azeite q.b.



Preparação

1. Comece por cozer a massa em água com sal.

2. Num pirex, coloque os espinafres. Sobre os espinafres, disponha os lombos de salmão, o queijo creme e o tomate.

3. Regue com um fio de azeite e tempere com sal. Leve ao forno, a 180 ºC, durante 30 minutos.

4. Com um garfo, desfie o salmão, adicione a massa e envolva bem todos os ingredientes.

