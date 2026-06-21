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Massa com molho de tomate e ovos escalfados
Massa com molho de tomate e ovos escalfados

Esta receita de massa com molho de tomate e ovos escalfados resolve o jantar em minutos

Fábio Belo
Ontem às 17:00
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Massa com molho de tomate e ovos escalfados: uma refeição leve, económica e pronta sem complicações.

Ingredientes:

  • 200 g de massa 
  • Azeite q.b.
  • 1 cebola picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 700 g de tomate cortado em cubos
  • Sal q.b.
  • Manjericão fresco q.b.
  • 4 ovos


Preparação:
1. Coza a massa em água temperada com sal.
2. Numa frigideira, coloque um fio de azeite, a cebola e o alho. Deixe refogar até a cebola ficar macia.
3. Junte o tomate e tempere com sal. Deixe cozinhar até o tomate começar a desfazer-se e formar um molho.
4. Adicione o manjericão picado e abra os ovos diretamente sobre o molho. Tape e deixe escalfar.
5. Sirva a massa e cubra com o molho de tomate e os ovos escalfados.

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