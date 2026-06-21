Esta receita de massa com molho de tomate e ovos escalfados resolve o jantar em minutos

Ingredientes:
- 200 g de massa
- Azeite q.b.
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho picados
- 700 g de tomate cortado em cubos
- Sal q.b.
- Manjericão fresco q.b.
- 4 ovos
Preparação:
1. Coza a massa em água temperada com sal.
2. Numa frigideira, coloque um fio de azeite, a cebola e o alho. Deixe refogar até a cebola ficar macia.
3. Junte o tomate e tempere com sal. Deixe cozinhar até o tomate começar a desfazer-se e formar um molho.
4. Adicione o manjericão picado e abra os ovos diretamente sobre o molho. Tape e deixe escalfar.
5. Sirva a massa e cubra com o molho de tomate e os ovos escalfados.