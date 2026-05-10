Receitas
Ovos com grão
Ovos com grão

Esta receita de ovos com grão e chouriço é perfeita para um jantar rápido

Fábio Belo
Há 3h e 24min
Mais 4 sugestões
Livro de receitas dedicado à cozinha alentejana: obrigatório para quem adora cozinhar
Como fazer frango de churrasqueira em casa: o segredo está na marinada
Salada de camarão fresca: a receita ideal para almoços de dias quentes
A receita de massa orzo com carne picada que fica pronta em minutos

Simples, rápido e cheio de sabor, perfeito para qualquer dia

Ingredientes:

  • Azeite
  • 1 cebola
  • 300 g de grão-de-bico cozido
  • 200 g de espinafres
  • 1 chouriço picado
  • Sal q.b.
  • 4 ovos
  • Queijo Roquefort


Preparação:
1. Numa frigideira, coloque um fio de azeite e a cebola picada. Deixe refogar até ficar macia.
2. Junte o grão, o chouriço e os espinafres. Tempere com sal e deixe cozinhar uns minutos.
3. Abra os ovos por cima, adicione pedaços de queijo e deixe cozinhar até os ovos estarem no ponto e o queijo bem derretido.
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Livro de receitas dedicado à cozinha alentejana: obrigatório para quem adora cozinhar
Como fazer frango de churrasqueira em casa: o segredo está na marinada
Salada de camarão fresca: a receita ideal para almoços de dias quentes
A receita de massa orzo com carne picada que fica pronta em minutos