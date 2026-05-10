Esta receita de ovos com grão e chouriço é perfeita para um jantar rápido
Fábio Belo
Há 3h e 24min
Simples, rápido e cheio de sabor, perfeito para qualquer dia
Ingredientes:
- Azeite
- 1 cebola
- 300 g de grão-de-bico cozido
- 200 g de espinafres
- 1 chouriço picado
- Sal q.b.
- 4 ovos
- Queijo Roquefort
Preparação:
1. Numa frigideira, coloque um fio de azeite e a cebola picada. Deixe refogar até ficar macia.
2. Junte o grão, o chouriço e os espinafres. Tempere com sal e deixe cozinhar uns minutos.
3. Abra os ovos por cima, adicione pedaços de queijo e deixe cozinhar até os ovos estarem no ponto e o queijo bem derretido.
