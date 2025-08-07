Facebook Instagram
Receitas

Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita

Uma receita deliciosa e perfeita para um lanche de final de tarde

Fábio Belo
Há 42 min
Bolo de maçã e noz
Bolo de maçã e noz

Foto e receita: Fábio Belo

Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar solto e cremoso

Que tal um delicioso  bolo de maçã e  noz? Este bolo é simples e rápido de preparar, e o resultado é irresistível. Perfeito para servir como sobremesa, especialmente se o acompanhares com uma bola de  gelado de baunilha. Uma combinação clássica que agrada a todos!

Ingredientes

  • 2 ovos;
  • 75gr manteiga amolecida;
  • 150gr açúcar amarelo;
  • 150gr farinha com fermento;
  • 75ml água com gás (ou cerveja);
  • 1 maçã cortada em pequenos cubos;
  • 100gr nozes picadas.

Preparação

1. Comece por juntar numa taça os ovos, a manteiga e o açúcar. Envolva bem os ingredientes.

2. Junte a farinha e a água com gás. Volte a envolver os ingredientes.

3. Adicione a maçã e as nozes, e envolva tudo. Deite o preparado do bolo numa forma.

4. Leve ao forno, a 180º, durante 40 minutos.

Redes sociais:

Site: www.fabiobelo.pt

RELACIONADOS
Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar solto e cremoso
Fez Bacalhau à Brás e ficou seco? É isto que deve fazer para ficar no ponto e saboroso
Brochetas de kebab na air fryer? É possível e a receita já está viral
Fez carne estufada e ficou rija? Este é o segredo para a deixar super tenra e saborosa
Dias quentes pedem sopas leves - esta receita tornou-se viral por um motivo
Mais Vistos
00:03:11
Big Brother
Jéssica em lágrimas e Afonso comovido «A minha maior fragilidade aqui dentro é a Jéssica»
tvi
00:00:29
Big Brother
Catarina Miranda de rastos: «Ele já me pôs a chorar mais do que na minha vida toda. Fiz um aborto e nunca chorei»
tvi
00:07:28
Big Brother
Afonso Leitão declara-se a Catarina Miranda? Veja o momento
tvi
00:01:13
Dois às 10
Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação
tvi
Destaques IOL
Receitas
Bananas maduras? São o segredo para este lanche nutritivo e reconfortante
Pudim
Não deite o pão fora: faça este pudim delicioso que está a conquistar as redes sociais
Snacks
Sem ideias do que levar para comer na praia? Estes snacks são saudáveis e frescos
Perder peso
Perder 4 kg em duas semanas? É possível com estes três hábitos simples
Mais Lidas
Elina Svitolina
"Espero que a Rússia mate todos os ucranianos": tenista ucraniana enfrenta mensagens de ódio, culpa apostadores "vergonhosos"
cnn
Dois às 10
Areia branca e piscinas flutuantes: o paraíso português que está a conquistar todos os visitantes
tvi
Big Brother
Afinal, Daniela Santos e Afonso tiveram mais do que se pensava. Bernardina expõe pormenores íntimos
tvi
Prémios
Bola de Ouro: Rodrigo Mora e João Neves nomeados para o Prémio Kopa
maisfutebol
Big Brother
Catarina Miranda conquista Afonso Leitão. E é esta a palavra que o público tem a dizer
tvi
Big Brother
António Leal e Silva é apanhado em clima de cumplicidade com Diogo Bordin e é confrontado em direto
tvi