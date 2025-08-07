Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita

Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar solto e cremoso

Que tal um delicioso bolo de maçã e noz? Este bolo é simples e rápido de preparar, e o resultado é irresistível. Perfeito para servir como sobremesa, especialmente se o acompanhares com uma bola de gelado de baunilha. Uma combinação clássica que agrada a todos!

Ingredientes

2 ovos;

75gr manteiga amolecida;

150gr açúcar amarelo;

150gr farinha com fermento;

75ml água com gás (ou cerveja);

1 maçã cortada em pequenos cubos;

100gr nozes picadas.

Preparação

1. Comece por juntar numa taça os ovos, a manteiga e o açúcar. Envolva bem os ingredientes.

2. Junte a farinha e a água com gás. Volte a envolver os ingredientes.

3. Adicione a maçã e as nozes, e envolva tudo. Deite o preparado do bolo numa forma.

4. Leve ao forno, a 180º, durante 40 minutos.

Redes sociais:

Site: www.fabiobelo.pt