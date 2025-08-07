Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita

Que tal um delicioso bolo de maçã e noz? Este bolo é simples e rápido de preparar, e o resultado é irresistível. Perfeito para servir como sobremesa, especialmente se o acompanhares com uma bola de gelado de baunilha. Uma combinação clássica que agrada a todos!
Ingredientes
- 2 ovos;
- 75gr manteiga amolecida;
- 150gr açúcar amarelo;
- 150gr farinha com fermento;
- 75ml água com gás (ou cerveja);
- 1 maçã cortada em pequenos cubos;
- 100gr nozes picadas.
Preparação
1. Comece por juntar numa taça os ovos, a manteiga e o açúcar. Envolva bem os ingredientes.
2. Junte a farinha e a água com gás. Volte a envolver os ingredientes.
3. Adicione a maçã e as nozes, e envolva tudo. Deite o preparado do bolo numa forma.
4. Leve ao forno, a 180º, durante 40 minutos.
