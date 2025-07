Este semifrio de café é a sobremesa ideal para os dias quentes

Leve, delicioso e refrescante, este doce combina na perfeição com um almoço especial em família ou com amigos. Prepare esta receita simples e surpreenda todos com um semifrio de café irresistível.

Ingredientes

200gr queijo creme;

400ml natas;

4 c. sopa açúcar;

2 c. sopa café solúvel;

10 palitos de la reine;

Café forte;

25gr raspas de chocolate

Preparação

1. Numa taça junte o queijo, as natas, o açúcar e o café solúvel. Bate até obter um creme espesso.

2. Deite o preparado numa forma bolo inglês, forrada com película aderente.

3. Passe os palitos pelo café, e disponha-os sobre o preparado de natas.

4. Leve ao frio durante 4 horas. Decore com raspas de chocolate.

