Gosta de farinheira? Vai ficar viciado neste crocante de espinafres e farinheira

Ideal para servir como entrada ou como petisco.
Ingredientes
- Azeite q.b.
- 3 dentes de alho picados
- 2 farinheiras
- 300 g de folhas de espinafres
- Sal q.b.
- 1 massa quebrada (de compra)
- 1 gema de ovo
Preparação
- Deite um fio de azeite numa frigideira. Junte os alhos e as farinheiras cortadas em pedaços.
- Leve ao lume, em fogo médio-baixo, e deixe cozinhar até a farinheira se desfazer. Adicione os espinafres e deixe cozinhar. Se necessário, tempere com um pouco de sal.
- Estique a massa quebrada e, ao centro, disponha o preparado anterior. Feche a massa e dobre as pontas para dentro.
- Pincele com a gema de ovo e leve ao forno, a 180 ºC, até a massa estar bem douradinha.