Gosta de farinheira? Vai ficar viciado neste crocante de espinafres e farinheira

Experimente esta receita deliciosa e fácil de se fazer

Fábio Belo
Hoje às 10:00
"Os hidratos de carbono engordam?": nutricionista desmistifica os principais mitos sobre a alimentação saudável

Ideal para servir como entrada ou como petisco.

Ingredientes

  • Azeite q.b.
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 farinheiras
  • 300 g de folhas de espinafres
  • Sal q.b.
  • 1 massa quebrada (de compra)
  • 1 gema de ovo


Preparação

  1. Deite um fio de azeite numa frigideira. Junte os alhos e as farinheiras cortadas em pedaços.
  2. Leve ao lume, em fogo médio-baixo, e deixe cozinhar até a farinheira se desfazer. Adicione os espinafres e deixe cozinhar. Se necessário, tempere com um pouco de sal.
  3. Estique a massa quebrada e, ao centro, disponha o preparado anterior. Feche a massa e dobre as pontas para dentro.
  4. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno, a 180 ºC, até a massa estar bem douradinha.

 

