Leva poucos ingredientes e só precisa de uma frigideira: faça esta receita de frittata de espinafres
Fábio Belo
Hoje às 09:00
Uma receita simples, rápida e deliciosa — perfeita para conquistar toda a família
Ingredientes:
- Azeite
- 3 dentes de alho picados
- 150g de espinafres
- 200g de batatas em cubos (fritas na Air Fryer)
- 6 ovos
- 50g de queijo Roquefort
Preparação:
1. Numa frigideira que possa ir ao forno, coloca um fio de azeite, o alho picado e os espinafres. Deixa cozinhar até reduzirem.
2. Junta as batatas e os ovos batidos. Finaliza com o queijo esfarelado.
3. Leva ao forno até a frittata ficar bem douradinha por cima
