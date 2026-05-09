Frittata
Leva poucos ingredientes e só precisa de uma frigideira: faça esta receita de frittata de espinafres

Fábio Belo
Hoje às 09:00
Uma receita simples, rápida e deliciosa — perfeita para conquistar toda a família

Ingredientes:

  • Azeite
  • 3 dentes de alho picados
  • 150g de espinafres
  • 200g de batatas em cubos (fritas na Air Fryer)
  • 6 ovos
  • 50g de queijo Roquefort


Preparação:
1. Numa frigideira que possa ir ao forno, coloca um fio de azeite, o alho picado e os espinafres. Deixa cozinhar até reduzirem.
2. Junta as batatas e os ovos batidos. Finaliza com o queijo esfarelado.
3. Leva ao forno até a frittata ficar bem douradinha por cima
