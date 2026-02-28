Facebook Instagram
Massa com carne picada: o prato que resolve o jantar em menos de 30 minutos

Esta receita de massa com carne picada é de fazer crescer água na boca

Fábio Belo
Hoje às 09:00
Não vai perder muito tempo na cozinha com esta receita de arroz de cogumelos

Uma receita simples, prática, deliciosa e super cremosa. Perfeita para uma refeição em família!

Ingredientes

  • Azeite
  • 1 cebola picada
  • 700 g de carne picada de porco
  • Sal q.b.
  • 75 ml de polpa de tomate
  • 200 g de massa cotovelos
  • 600 ml de água
  • 125 g de queijo ricota


Preparação
1. Numa frigideira, deite um fio de azeite, junte a cebola e a carne picada. Tempere com sal e deixe cozinhar bem.
2. Adicione a polpa de tomate, a massa e a água. Quando a massa estiver cozida, acrescente o queijo ricota e envolva até ficar bem cremoso.

