Massa com carne picada: o prato que resolve o jantar em menos de 30 minutos

Não vai perder muito tempo na cozinha com esta receita de arroz de cogumelos

Uma receita simples, prática, deliciosa e super cremosa. Perfeita para uma refeição em família!



Ingredientes

Azeite

1 cebola picada

700 g de carne picada de porco

Sal q.b.

75 ml de polpa de tomate

200 g de massa cotovelos

600 ml de água

125 g de queijo ricota



Preparação

1. Numa frigideira, deite um fio de azeite, junte a cebola e a carne picada. Tempere com sal e deixe cozinhar bem.

2. Adicione a polpa de tomate, a massa e a água. Quando a massa estiver cozida, acrescente o queijo ricota e envolva até ficar bem cremoso.