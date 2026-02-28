Massa com carne picada: o prato que resolve o jantar em menos de 30 minutos

Uma receita simples, prática, deliciosa e super cremosa. Perfeita para uma refeição em família!
Ingredientes
- Azeite
- 1 cebola picada
- 700 g de carne picada de porco
- Sal q.b.
- 75 ml de polpa de tomate
- 200 g de massa cotovelos
- 600 ml de água
- 125 g de queijo ricota
Preparação
1. Numa frigideira, deite um fio de azeite, junte a cebola e a carne picada. Tempere com sal e deixe cozinhar bem.
2. Adicione a polpa de tomate, a massa e a água. Quando a massa estiver cozida, acrescente o queijo ricota e envolva até ficar bem cremoso.