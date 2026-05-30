Tarte de pera, queijo brie, nozes e mel
Noites de bom tempo pedem esta tarte de pera, queijo brie, nozes e mel. Espreite esta receita

Fábio Belo
Há 1h e 55min
Esta tarte de pera, queijo brie, nozes e mel é daquelas combinações que parecem improváveis… até provares

Crocante por fora, cremosa por dentro e com o equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado.

Ingredientes

  • 1 massa de pizza de compra
  • 2 c. de sopa de farinha
  • 3 peras
  • 200 g de queijo brie
  • 150 g de nozes
  • Mel q.b.
  • Poejo picado q.b.


Preparação
1. Estica a massa de pizza e polvilha com a farinha. Dispõe por cima as fatias de pera, o queijo brie e as nozes.
2. Rega com um fio generoso de mel e polvilha com poejo picado.
3. Leva ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante cerca de 50 minutos, até ficar dourada e crocante.

