Para dias sem tempo: cogumelos recheados com ingredientes que tem em casa

Procurar uma refeição leve, económica e deliciosa pode ser mais fácil do que parece — e estes cogumelos recheados são a prova disso.

Versáteis e rápidos de preparar, são ideais para um jantar leve, uma entrada criativa ou até para surpreender numa mesa de petiscos.



Ingredientes

4 cogumelos portobello grandes;

50gr tomate cherry cortados em metades;

50gr feijão manteiga;

Sall;

Tomilho;

4 c. sopa queijo cottage;

4 ovos



Preparação

1. Comece por limpar os cogumelos.

2. Recheie os cogumelos com o tomate cherry e o feijão manteiga. Tempere com sal e tomilho picado.

3. Sobre os ingredientes anteriores disponha 1 c. sopa de queijo cottage e 1 ovo. Leve ao forno, a 180º, durante 30 minutos.