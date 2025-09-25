Facebook Instagram
Para um lanche de final de tarde: a receita das típicas broas de mel, passo a passo

Broas de Mel caseiras: aprenda a fazê-las passo a passo

Fábio Belo
Hoje às 13:27
Crumble de maçã é a sobremesa do outono que todos estão a voltar a fazer. Espreite esta receita viral

Broas de mel e  noz, uma receita simples, prática e deliciosa. Assim que provar estas broas vai querer repetir esta receita muitas vezes.

Ingredientes

  •  ovos;
  • 175gr açúcar amarelo;
  • 75gr mel;
  • 175ml azeite;
  • 75gr  nozes picadas;
  • 1 c. chá erva doce;
  • 1 c. chá canela;
  • Raspa de 1 limão;
  • 500gr farinha com fermento;
  • Pitada de sal.

Preparação

  1. Num recipiente junte todos os ingredientes, menos a farinha, e envolva. Adicione a farinha, e amasse a massa.
  2. Molde pequenas bolas de massa, e coloque-as num tabuleiro forrado de papel vegetal. Pincele com gema de ovo. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até estarem douradinhas.
