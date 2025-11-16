Sem ideias para o jantar? Experimente esta receita de massa com espinafres e queijo

Massa com espinafres e queijo é uma daquelas receitas de conforto, perfeita para os dias de chuva. O melhor de tudo é que fica pronta em 30 minutos e só vai sujar uma panela.
Ingredientes
- Azeite;
- 3 dentes de alho;
- 600ml água;
- 200gr massa;
- Sal;
- 150gr queijo camembert;
- 150gr espinafres.
Preparação
- Numa panela deite um fio de azeite e os alhos picados. Deixe refogar um pouco.
- Junte a água, quando levantar fervura adicione a massa. Tempere com sal.
- Quando a massa estiver praticamente cozida junte o queijo e os espinafres.
- Envolva os ingredientes até massa cozer e o queijo derreter.