Sem ideias para o jantar? Experimente esta receita de massa com espinafres e queijo

Esta receita vai agradar todos lá em casa. Espreite a receita

Fábio Belo
Há 21 min
Massa com espinafres e queijo é uma daquelas receitas de conforto, perfeita para os dias de chuva. O melhor de tudo é que fica pronta em 30 minutos e só vai sujar uma panela.

Ingredientes

  • Azeite;
  • 3 dentes de alho;
  • 600ml água;
  • 200gr massa;
  • Sal;
  • 150gr queijo camembert;
  • 150gr espinafres.


Preparação

  1. Numa panela deite um fio de azeite e os alhos picados. Deixe refogar um pouco.
  2. Junte a água, quando levantar fervura adicione a massa. Tempere com sal.
  3. Quando a massa estiver praticamente cozida junte o queijo e os espinafres.
  4. Envolva os ingredientes até massa cozer e o queijo derreter.
