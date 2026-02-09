Sem tempo para fazer o jantar? Estes ovos no forno com massa e chouriço são a solução perfeita

Márcia Soares ensinou-nos a fazer um jantar rápido e económico. Esta é a receita

Se procura refeições rápidas, deliciosas e económicas, esta receita de ovos no forno com massa e chouriço é a opção perfeita.



Ingredientes

125 g de esparguete

Azeite

1 cebola picada

1 chouriço

200 ml de molho béchamel

4 ovos



Preparação

1. Comece por cozer o esparguete em água temperada com sal.

2. Numa frigideira, deite um fio de azeite, junte a cebola picada e o chouriço cortado em rodelas. Deixe refogar ligeiramente.

3. Acrescente o esparguete escorrido e o molho béchamel, envolvendo bem todos os ingredientes.

4. Deite a massa num pirex e abra os ovos por cima.

5. Leve ao forno, a 180 ºC, até os ovos ficarem cozinhados a gosto.