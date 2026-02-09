Sem tempo para fazer o jantar? Estes ovos no forno com massa e chouriço são a solução perfeita

Se procura refeições rápidas, deliciosas e económicas, esta receita de ovos no forno com massa e chouriço é a opção perfeita.
Ingredientes
- 125 g de esparguete
- Azeite
- 1 cebola picada
- 1 chouriço
- 200 ml de molho béchamel
- 4 ovos
Preparação
1. Comece por cozer o esparguete em água temperada com sal.
2. Numa frigideira, deite um fio de azeite, junte a cebola picada e o chouriço cortado em rodelas. Deixe refogar ligeiramente.
3. Acrescente o esparguete escorrido e o molho béchamel, envolvendo bem todos os ingredientes.
4. Deite a massa num pirex e abra os ovos por cima.
5. Leve ao forno, a 180 ºC, até os ovos ficarem cozinhados a gosto.