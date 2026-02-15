Uma receita que agrada sempre todos lá em casa: rolo de carne com crosta crocante de amêndoa

Simples, reconfortante e perfeito para impressionar.
Ingredientes
- 1 kg de carne picada de porco
- Sal
- ½ cebola picada
- 1 c. de sopa de alho em pó
- 125 g de farinha de amêndoa (ou pão ralado)
- 10 fatias de presunto
- 200 g de queijo ralado
- Azeite
Preparação
1. Comece por temperar a carne com sal, a cebola e o alho.
2. Sobre película aderente, disponha a farinha de amêndoa e estenda a carne por cima. Cubra com o presunto e o queijo.
3. Com a ajuda da película aderente, enrole a carne até formar um rolo.
4. Regue com um fio de azeite e leve ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante 50 minutos.