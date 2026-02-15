Facebook Instagram
Uma receita que agrada sempre todos lá em casa: rolo de carne com crosta crocante de amêndoa

Vai receber amigos ou familiares em casa para jantar? Surpreenda-os com um delicioso rolo de carne recheado com queijo e presunto, com uma crosta crocante de amêndoa

Fábio Belo
Há 3h e 44min
Sem tempo para fazer o jantar? Estes ovos no forno com massa e chouriço são a solução perfeita

Simples, reconfortante e perfeito para impressionar.

Ingredientes

  • 1 kg de carne picada de porco
  • Sal
  • ½ cebola picada
  • 1 c. de sopa de alho em pó
  • 125 g de farinha de amêndoa (ou pão ralado)
  • 10 fatias de presunto
  • 200 g de queijo ralado
  • Azeite


Preparação
1. Comece por temperar a carne com sal, a cebola e o alho.
2. Sobre película aderente, disponha a farinha de amêndoa e estenda a carne por cima. Cubra com o presunto e o queijo.
3. Com a ajuda da película aderente, enrole a carne até formar um rolo.
4. Regue com um fio de azeite e leve ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante 50 minutos.

 

